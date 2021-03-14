İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde, banyoda yerde hareketsiz yatan Volkan Atılgan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Volkan ve Sevim Atılgan çifti hasta olan anneleri Peruze Atılgan'a ziyarete geldi. Gece saatlerinde çiftin banyoda olduğunu farkeden anne Atılgan, ses gelmeyince banyo kapısını çaldı.
Çiftin tepki vermemesi üzerine kapıyı açarak içeri girdiğinde, Atılgan çiftini yerde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çift tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından evde çalışma yapıldı. Savcının incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Atılgan çiftinin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim Müdürlüğü'nden flaş karar
- ATV'deki programda yeni skandal
- Süleyman Soylu, CHP'li ilçe başkanından helallik istedi
- Torunum benden süt istedi alamadım diyen emekli var
- Son ankette çarpıcı sonuçlar!
- Tevfik Göksu'yu üzecek 'İmamoğlu' kararı
- Aytun Çıray, uluslararası kuruluşun anketini açıkladı
- Erkan Baş: İspat edemem ama yemin edebilirim
- Erdoğan'ın hayali gerçek olamadı
- Hüseyin Temurtaş isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü