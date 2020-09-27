İzmir'de başlayan Balıkesir'e sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın 8 saatin ardından kontrol altına alındı.

DHA
27 Eylül 2020 Pazar, 01:48
İzmir'de başlayan Balıkesir'e sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 8 saat sonra kontr


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