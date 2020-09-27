İzmir'de başlayan Balıkesir'e sıçrayan yangın kontrol altına alındı

27 Eylül 2020 Pazar, 01:48

Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 8 saat sonra kontr