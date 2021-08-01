İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğanay Mahallesi'ndeki Orkide Borsaç Parkı'nda M.K.T. (28), S.T. (28), Ö.S. (31) ve Umutcan Sapan (23) alkol adlıktan sonra tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.
Kavgada Umutcan Sapan göğsünden bıçakla, diğerleri ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan M.K.T. ile S.T. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ö.S. ve Umutcan Sapan ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Umutcan Sapan kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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