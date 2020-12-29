İzmir'de esnafa yüzde 50 su indirimi

29 Aralık 2020 Salı, 15:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın nedeniyle ekonomik güçlük yaşayan esnafların su faturalarına yüzde 50 indirim yapacaklarını açıkladı.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Zor zamanlar yaşadığımız bu günlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak esnafla dayanışmaya devam ediyoruz. Esnafımıza üç ay boyunca su faturalarında yüzde elli indirim yapacağız. Katı atık bertaraf bedelini de üç ay almıyoruz." dedi.