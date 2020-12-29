İzmir'de esnafa yüzde 50 su indirimi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, esnafıların su faturalarında üç ay boyunca yüzde elli indirim yapacaklarını ve atık bertaraf bedeli almayacaklarını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın nedeniyle ekonomik güçlük yaşayan esnafların su faturalarına yüzde 50 indirim yapacaklarını açıkladı.
Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Zor zamanlar yaşadığımız bu günlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak esnafla dayanışmaya devam ediyoruz. Esnafımıza üç ay boyunca su faturalarında yüzde elli indirim yapacağız. Katı atık bertaraf bedelini de üç ay almıyoruz." dedi.
Zor zamanlar yaşadığımız bu günlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak esnafla dayanışmaya devam ediyoruz. Esnafımıza üç ay boyunca su faturalarında yüzde elli indirim yapacağız. Katı atık bertaraf bedelini de üç ay almıyoruz. #BizVarız pic.twitter.com/EXjv5Mr7ZU— Tunç Soyer (@tuncsoyer) December 29, 2020
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