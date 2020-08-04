İzmir’de konteyner derslik artıyor, eğitim bileşenleri uyarıyor: Öğrencilerin sağlığını tehlikeye atmayın!

04 Ağustos 2020 Salı, 10:44

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘depreme dayanıklı değil’ gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen okullar için, İzmir Valiliği 30 adet konteyner satın aldı. İlan. gov. tr’de yer alan bilgilere göre, İzmir Valiliği’ne bünyesinde yer alan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 3 Temmuz tarihinde “Derslik amacıyla kullanılmak üzere 30 adet konteyner alımı” için ihale düzenledi. İhale dosyasında işin açıklaması olarak ‘eğitime kesintisiz olarak devam edilmesi’ gösterildi. Bergama İlçesi için 7 Adet, Buca İlçesi için 15 Adet, Konak İlçesi için 1 Adet, Foça İlçesi için 7 Adet konteyner satın alındığı bildirildi.

“SALGIN DÖNEMİNDE EĞİTİMDEKİ YETERSİZLİĞİ TEKRAR GÖRDÜK”

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal konteyner çözümünün geçici ve sağlıksız olduğunu aktardı. Vardal, “Geçen yıllardan beri depreme dayanıklı olmayan okullar ile ilgili çalışma gerçekleştiriliyordu. Yıkılması planlanan okullarda ikili eğitim düşünülüyordu. Pandemi dönemi araya girince bu konuyu konteynerlerle çözmeye çalışıyorlar. Normal dönemde bile sağlıklı olmayan bu çözüm pandemi döneminde daha da riskli. Hastalık birçok öğrenciye bulaşabilir. Konteynerlerde eğitim kabul edilemez. Çünkü fizi alanı yetersiz, havalanma ve aydınlatılması yetersiz. Bu bağlamda İzmir Valiliğin başka bir çözüm araması gerekir. İl genelinde tarandığında imam hatip okullarında sayıların çok yetersiz olduğu gözüküyor. Bu okulları sürece dahil ederek bir çözüm bulunabilir. Sağlıksız ve geçici çözümler Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorunlara yaklaşım tarzını gösteriyor” diye konuştu.

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin ise acil şekilde il ve ilçelerde ‘Eğitim ve Bilim Kurulu’ kurulması gerektiğini vurguladı. Çetin şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçleri mantıklı şekilde planlaması gerekir. Yoksa bu tarz sağlıksız ve geçici çözümler üretiyorlar. Zaten iktidarın propangandası ile getirilen 4+4+4 sistemi öğrenci sayısını tavan yaptırdı ve okullar yetersiz kaldı. Konteyner çözümü ise öğrenciler için sağlıksız. Bu hal sürdürülemez. İktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ne sürece ne kadar hazırlıksız olduğu tekrar göz önüne seriliyor. Her daim her işten öne sürülen TOKİ öğrencilere bir bina yapamaz mı? Ayrıca böyle bir karar alınırken tüm eğitim bileşenleri ve veliler bilgilendirilmelidir”