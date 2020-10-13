İzmir'de mentollü, limonlu ve çikolatalı maske
İzmir Bilimpark'ta yer alan firma, daha çok enerji sektöründe faaliyet gösterirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maskeye inovasyon katmak için çalışma başlattı. Maskenin daha rahat kullanılmasına ilişkin çalışma yapan firma, bu kapsamda mentollü ürün yapmaya karar verdi.
Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerden onay alındıktan sonra İzmir'de medikal tekstil üretimi yapan başka bir firmayla anlaşma yapıldı. Günde 500 bin üretim potansiyeli bulunan mentollü maske iç piyasada satışa sunuldu. Yurt dışı bağlantılarını da gerçekleştiren firma, gerekli izinlerin ardından kısa süre sonra ihracata başlamayı hedefliyor. Firmanın ortaklarından Mehtap Çakıroğlu, temmuz ayında geliştirdikleri mentollü maskenin iç piyasadan talep görmeye başladığını söyledi.
Amaçlarının insanları maske kullanımına teşvik etmek olduğunu ifade eden Çakıroğlu, "Yurt dışından firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Belge aşamasındayız. Bundan sonra yurt dışına açılacağız. Şu anda Azerbaycan, Rusya, İngiltere ve Almanya'dan talep var." dedi.
LİMONLU VE ÇİKOLATALI MASKE
Çakıroğlu, maskenin solunum yollarıyla ilgili bir sıkıntısının olmadığının sağlık kuruluşları tarafından kanıtlandığını ileri sürerek, ürünün patentini de aldıklarını kaydetti. Mentollü maskelerin 3 katlı üretildiğine dikkati çeken Çakıroğlu, "İç yapısı, kumaş kalitesi bizim için çok önemli. Bunu tamamen sağlıklı bir ürün olarak ürettik. Fiyat anlamında alternatiflerine göre benzer fiyatta. Üretime mentollü maske olarak başladık, limonlu, okaliptüslü, çikolatalı, vanilyalı gibi maskeler de yolda" dedi. Mentollü maske ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Çakıroğlu, diğer kokulu ürünlerin de yakın zamanda üretileceğini sözlerine ekledi.
En Çok Okunan Haberler
- İşte Davutoğlu ve Babacan'ın toplam oy oranı
- Ayhan Bilgen'den HDP'ye eleştiri
- İçişleri Bakanı, bu defa hangi cemaate sahip çıkıyor?
- Cübbeli'nin Atatürk çıkışı İsmailağa'yı böldü
- DSÖ'den aşı açıklaması
- Sahte alkolden ölenler 44'e yükseldi!
- Yolsuzluğu sorgulayan zabıtaya sürgün
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Hastanede skandal görüntüler!
- Eylül ayında 275 bin pozitif vaka gizlendi
Video Haberler
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Esenyurt'ta yine taksici kavgası! Polis havaya ateş açtı
- İnsanlar iş beğenmiyor
- Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga kamerada
- Hastanede skandal görüntüler!
- TRT dizisinde İstiklal Marşı şairine ağır gönderme
- Doğu Perinçek'ten çok konuşulacak Ayhan Bilgen yorumu
- İZBAN'daki skandal görüntüye ceza yağdı!
- Eski Devlet Başkanı'na Yunanistan’da yumruklu saldırı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Davutoğlu ve Babacan'ın toplam oy oranı
- Ayhan Bilgen'den HDP'ye eleştiri
- İçişleri Bakanı, bu defa hangi cemaate sahip çıkıyor?
- Cübbeli'nin Atatürk çıkışı İsmailağa'yı böldü
- DSÖ'den aşı açıklaması
- Sahte alkolden ölenler 44'e yükseldi!
- Yolsuzluğu sorgulayan zabıtaya sürgün
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Hastanede skandal görüntüler!
- Eylül ayında 275 bin pozitif vaka gizlendi