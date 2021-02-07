İzmir'de sel felaketinden etkilenen 948 hane ve iş yerine destek kararı
İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen selin ardından hasar tespit çalışmaları devam ederken, sel mağdurlarının maddi zararlarının karşılanması amacıyla şu ana kadar 2 bin 600 başvuru değerlendirildi, 948 hane ve iş yeri için destek verilmesi kararlaştırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Bu kapsamda su baskınına uğradığı için zarar gören ev ve işyerleri tek tek tespit ediliyor. Sel mağdurlarının maddi zararlarının karşılanması amacıyla şu ana kadar 2 bin 600 başvurunun değerlendirildiği belirtildi. 948 hane ve iş yeri için destek verilmesi kararlaştırıldı. Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Bornova, Balçova, Buca, Menderes ilçelerinde yoğunlaşan çalışmalar doğrultusunda bu sayının önümüzdeki günlerde artacağı öngörülüyor.
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından selde zarar gören konutlar için 2 bin-12 bin, iş yerleri için 2 bin-15 bin TL destek verilmesi yönündeki düzenleme teklifi yarın yapılacak belediye meclisinin de gündemine getirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da, sel felaketinin etkilediği Menderes’te hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yeniköy Balaban göletinin yanı sıra derelerin taşması sonucu tarım alanları ve seraları zarar gören, hayvanları telef olan Menderesli üreticilere nakit para ve fidan desteğinde bulunulacağı da bildirildi.
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