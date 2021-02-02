İzmir'de tüfekle rastgele ateş açan kişi bir kadını yaraladı
İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle rastgele açılan ateş sonucu bir kadın hafif yaralandı.
Naldöken Mahallesi 1226 Sokak'ta Kudret A, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar Ayşe G'nin baldır ve omzuna isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerce olay yerinde yakalanan şüphelinin üst aramasında kuru sıkı tabanca, şüphelinin evinin bahçesinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemeleri için emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- Mafya lideri Çakıcı, adliyeye 'çakarlı araç'la gitti!
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- Mafya lideri Çakıcı, adliyeye 'çakarlı araç'la gitti!
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Kilidi bağımsız seçmen açacak