İzmir'de yeni mesai saatleri

02 Mart 2021 Salı, 20:48

Köşger yaptığı duyuru ile kamu çalışanları için belirlenen mesai saatlerini açıkladı:

"Farklılaştırılmış mesai Konak ilçesinde olan kamu çalışanları için; Birinci grupta olan kurumlarda 8.30-12.30, 13.00-16.30, İkinci grupta olanlarda 9.00-13.00, 13.30-17.30, Büyükşehir Belediye çalışanları ve Konak dışındaki ilçelerin kamu çalışanları için 08.00-12.00,13.00-17.00 . Yasal süt izni kullananların da idari izinli sayılmalarına karar verdik.''