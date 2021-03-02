İzmir'de yeni mesai saatleri
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kamu çalışanları için uygulanacak yeni mesai saatlerini açıkladı.
Köşger yaptığı duyuru ile kamu çalışanları için belirlenen mesai saatlerini açıkladı:
"Farklılaştırılmış mesai Konak ilçesinde olan kamu çalışanları için; Birinci grupta olan kurumlarda 8.30-12.30, 13.00-16.30, İkinci grupta olanlarda 9.00-13.00, 13.30-17.30, Büyükşehir Belediye çalışanları ve Konak dışındaki ilçelerin kamu çalışanları için 08.00-12.00,13.00-17.00 . Yasal süt izni kullananların da idari izinli sayılmalarına karar verdik.''
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