Japonya başbakanlık yarışında Yoshihide Suga ismi öne çıkıyor

30 Ağustos 2020 Pazar, 14:33

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin sağlık durumu nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından ülkede başbakanlık yarışı kızıştı. Hükümet sözcüsü ve siyasi koordinatör olan Yoshihide Suga, parti başkanlığı için kuvvetli adaylardan biri olarak ön plana çıkıyor. Hükümet sözcüsü Suga, Abe’nin hastalık döneminde üst devlet yönetimiyle alakalı işleri reddetse de başbakanın rahatsızlığı nedeniyle verdiği röportajlarıyla dikkati çekti. Yoshihide Suga, Abe’nin yaklaşık 8 yıl boyunca gündemde tuttuğu parasal ve mali teşvikleri uzatmayı planlıyor.

SUGA’DAN KURMAYLARA: BENİ DESTEKLEYİN

Tokyo merkezli Kydo haber ajansının isimsiz bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Suga'nın COVID-19 salgını ve Japonya'nın savaş sonrası yaşadığı ekonomik krizleri yönetme becerileri göz önüne alındığında, başbakanlık için önde gelen adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

TV Tokyo’dan alınan bilgiye göre Suga, yapılan gizli bir toplantıda LDP genel sekreteri Toshihiro Nikai'ye, “Beni desteklemeni istiyorum” dedi. Nikai ise cevap olarak "Lütfen elinizden gelenin en iyisini yapın" ifadelerini kullandı. Bu durum Suga'ya desteğin bir işareti olarak görüldü.

Japonya Devlet Bakanı Yoshihide Suga

DİĞER ADAYLAR

Japonya’da gözler, yeni başbakanı seçecek olan iktidardaki LDP’ye çevrildi. Seçimin ardından Parlamento’nun seçilen yeni başbakanı oylaması bekleniyor. Mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğundan LDP'nin yeni başkanının, başbakan olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Medyada çıkan haberlere göre, eski Japonya İçişleri Bakanı Seiko Noda ve eski Savunma Bakanı Tomomi Inada, Japonya’nın potansiyel ilk kadın başbakanları olma şanslarını ellerinde bulunduruyor. Bir yandan eski Dışişleri Bakanı Fumio Kişida ve Savunma Bakanı Shigeru Ishiba gibi adaylar da yarışa katılmaya hazırlanıyor.

LDP, potansiyel adaylar arasında bir seçim yapabilmek için 13 ve 15 Eylül tarihleri arasında bir araya gelecek.