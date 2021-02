Jean-Claude Carrière hayatını kaybetti

11 Şubat 2021 Perşembe, 10:22

Oscar ödüllü senarist, yönetmen, oyuncu ve yazar Jean-Claude Carrière, 89 yaşında hayata veda etti.



Carrière, nönetmen Luis Buñuel’le işbirliklerinin yanı sıra Volker Schlöndorff imzalı “Teneke Trampet” (Die Blechtrommel, 1979) ve Philip Kaufman imzalı “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği” (The Unbearable Lightness of Being 1988) gibi filmlerin senaristliğini üstlendi.

60 yılı aşkın kariyeri boyunca edebiyatla, sinemayla, tarihle ve resimle ilgilenen Carrière, 1963 yılında, ikinci kısa metrajı “Happy Anniversary” (Heureux Anniversaire) ile en iyi kısa film dalında Oscar ödülü kazanmıştı.

Çeşitli film ve tiyatrolarda oyunculuk görevi üstlendi, edebiyat eserleri kaleme aldı. Carrière’in çok yönlü kariyerinin önemli bir kısmını ise, Luis Buñuel ile yönetmenin geç dönem filmlerindeki senaryo işbirlikleri oluşturdu. “İkili Bir Oda Hizmetçisinin Güncesi” (Le journal d’une femme de chambre, 1964), “Samanyolu” (La voie lactée, 1969), “Burjuvazinin Gizli Çekiciliği” (Le charme discret de la bourgeoisie, 1972) ve “Arzunun O Belirsiz Nesnesi” (Cet obscur objet du désir, 1977) filmlerinde büyük başarıya imza attı.

Fransa’nın önemli yazar ve sanatçılarından Jean-Claude Carrière son olarak da 2015 yılında Akademi Onur Ödülü’ne değer görülmüştü.

