Jeff Bezos'un üzerinde yoğunlaşmak için Amazon'dan istifa ettiği uzay projesi Blue Origin nedir?
Jeff Bezos, kısmen özel uzay yolculuğu planlarına yoğunlaşmak amacıyla, Amazon CEO'luğundan ayrılacak.
Milyarder iş insanı, Amazon'da icra kurulu başkanı olarak yeni bir görev üstlenecek. CEO'luğa ise Andy Jassy getirilecek.
Bezos açıklamasında istifa kararının kısmen, sahibi olduğu özel uzay şirketi Blue Origin'e odaklanma isteğinden kaynaklandığını belirtti.
Bezos, "İcra kurulu başkanı olarak önemli Amazon girişimleriyle meşgul olmayı sürdüreceğim ama bir yandan da Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post ve diğer tutkularıma odaklanacak zaman ve enerjiye de sahip olacağım" diye konuştu.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre Blue Origin, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın SpaceX'i kadar ünlü olmayabilir. Muhtemelen aynı başarıya da ulaşamadı.
Ancak iki şirket de uzay yolculuğunun geleceğine güç verecek roketleri ve uzay araçlarını yapma yönünde ortak bir amacı paylaşıyor. Bu noktaya da aynı yoldan, uzaya uçmayı çok büyük ve pahalı bir uçağa binmek gibi kılacak tekrar kullanabilir roketler tasarlayarak varmayı planlıyorlar.
Her iki şirket de NASA ve diğer özel kurumların gelecekteki uzay yolculuğunu ve keşfini mümkün kılacağını umduğu projelerin inşasında Lockheed Martin, Northrop Grumman ve (Blue Origin gibi Washington eyaletinde kurulan) Boeing benzeri ABD'nin daha geleneksel havacılık şirketleriyle rekabet halinde.
Blue Origin aslında SpaceX'ten iki yıl evvel, 2000'de kuruldu. Ancak tüm hayatını çalışmalarını gizli yürüterek geçiren şirket, planlarını sadece yaklaşık 5 yıl önce kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Yine de gizlilik hala bir şekilde sürüyor.
O zamandan beri Bezos, Amazon hisseleri satışıyla sağladığı finansmanla şirket için yılda yaklaşık 1 milyar dolar (yaklaşık 7 milyar 170 milyon TL) harcıyor.
Blue Origin, SpaceX ve diğer şirketlerin geçtiği birçok dönüm noktasına henüz ulaşamadı. Özellikle, şimdiye dek çoktan başarmayı planladığı yolcu uçuşlarından hiçbirini yapamadı.
(Blue Origin'in web sitesindeki görevler kısmında, bu hız sorununa birincil husus olarak değiniliyor. Sözkonusu metin, "Bir yarışta değiliz ve insanoğlunun Dünya yararına uzaya gitme yönündeki bu çabasında birçok oyuncu olacak" diye başlıyor.)
Öte yandan şirket, en ünlü sistemi New Shepard'la bir dizi başarılı testi tamamladı. Sözkonusu uzay aracı büyük bir roket iticisi ve henüz başaramasa da ileride astronotları taşıyacak bir kapsülden oluşuyor.
New Shepard, ismini uzaydaki ilk insan olan Alan Shepard'dan alıyor. Blue Origin ayrıca New Glenn isimli (yörüngedeki ilk Amerikalı John Glenn'e atıfla) başka bir araç üzerinde daha çalışıyor. Ayrıca Bezos, Neil Armstrong'un isminin verileceği New Armstrong adlı yeni bir aracın da olacağını ima etti fakat daha fazla bilgi paylaşmadı.
Blue Origin'in 2024'te Ay yüzeyine indirmeyi umduğu Blue Moon (Mavi Ay) adlı bir iniş aracı projesi de mevcut.
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