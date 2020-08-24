Jeoloji Mühendisleri Odası: "Giresun’u sel değil, beton lobisi vurdu"

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 23:38

Evrensel’in haberine göre; Jeoloji Mühendisleri Odası, Giresun’da 8 kişinin yaşamını yitirdiği sele ilişkin yaptığı açıklamada, dere yatakları, taşkın sahaları, heyelanlı alanların tamamının imar rantı amacıyla kullanıma açıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, derelere plansız HES’lerin yapılması, dere yataklarının değiştirilmesi, tekniğe aykırı menfez ve köprülerin yapılmasının, taşkın alanlarının imara açılması, imar afları ile bu alanlardaki kaçak yapıların meşrulaştırılmasının doğa olaylarını birer afete çevirdiği vurgulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların toplumun ihtiyaçları yerine beton lobisinin istem ve çıkarları yönünde hareket ettiği belirtilen açıklamada, imar, planlama, yapı üretim ve denetim, kentsel dönüşüm, çevre, orman, tabiat varlıkları koruma gibi kanunlarda yaptıkları değişikliklerle, kentlerin doğa kaynaklı afetlere karşı korumasız hale getirildiği ifade edildi.

Yaşanan selden sonra bakanların “Dere yataklarına neden ev yaptınız”, “Taşkın ilçenin şeklini değiştirmiş” şeklindeki açıklamalarıyla hamaset nutukları attığı ifade edilen açıklamada, fay hatlarının üstünü, dere yatakları, taşkın sahaları ile heyelanlı alanlar üstüne yapı ruhsatı vererek yapı yapılmasını teşvik edenlerin hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, doğa facialarını engellemek için aktif fay hatlarının yapılaşmaya kapatılmasının, İmar Kanunu’nun değiştirilerek aktif fay hatlarının üstü, dere yatakları, taşkın alanları, heyelan veya kaya düşmesi yaşanan bölgelerin imara açılmayacağı ve yapı ruhsatı verilmeyeceği konusunda kanuni düzenlemenin ve dere yataklarının doğal akışının değiştirilmesine, kesitlerini daraltılmasına, moloz ve çöp döküm alanı, yol ve altyapı tesisi amaçlı kullanımına son verilmesinin gerektiği ifasde edildi.

Deprem, heyelan, taşkınların ardından tedbir almaktan imtina eden, “beton lobisi”nin istem ve çıkarları doğrultusunda hareket edenlerin halkı korumasının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından kamu yararına bir heyet oluşturulduğu, heyet raporunun gerekli incelemelerden sonra kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.