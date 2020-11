Jill Biden: ABD'nin İngilizce profesörü ve buz hokeyi tutkunu yeni First Lady'si

12 Kasım 2020 Perşembe, 06:59

Getty Images Jill Biden

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden, seçilmiş başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında 43 yıllık eşi Jill Biden'ı podyuma "Ben Jill'in eşiyim" diyerek davet ederken muhakkak düşünülmüş bir stratejiyi uyguluyordu.

Joe Biden, 2008 yılında ABD 44'üncü Başkanı Barack Obama kendisini başkan yardımcısı ilan ettiği gün de eşi hakkında, "Eşim Jill'i birazdan siz de tanıyacaksınız, öldürücü güzellikte bir kadın, lakin tek sorunumuz onun doktorasının olması" diyordu.

Getty Images Joe Biden, Barrack Obama, Michelle Obama ve Jill Biden (soldan sağa)

Elbette en öne çıkan özelliği güzelliği değildi. Joe Biden'ı Jill'in politikayla uzaktan yakından alakasının olmaması ve kendi kariyerine ve kadın haklarına odaklanmış bir kadın olması etkilemişti.

Ancak Joe Biden'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının arkasındaki asıl kahramanın Dr. Jill Biden olduğu ve 43 yıl boyunca Joe Biden'ın en önemli akıl hocası olduğu görmezden gelinmeyecek bir gerçek.

ABD'nin yeni First Lady'si orta sınıftan gelen, gençlik yıllarında hem çalışıp hem eğitimine devam eden, iki kere kariyer kararını değiştirip, modacı olacakken İngilizce profesörlüğünde karar kılan, dünya yıkılsa buz hokeyi maçlarını gözünü kırpmadan takip eden, bir Philadelphia Flyers taraftarı.

Getty Images Biden çifti 21 Aralık 2016'da Philadelphia Flyers ile Washington Capitals karşılaşmasını izlerken

Halk mekteplerinde profesörlük yapan İngilizce hocası Dr. Biden'ı yakından tanıyanlar, onun karizmasından, espri gücünden, aklından, inatçı ve geri adım atmayan kişiliğinden bahsederken, mesleğinden ve kocasının bir gün ABD başkanı olma rüyasından aslında öncelikle Jill Biden'ın vazgeçmediğini anlatıyor.

Zira Joe Biden'ın iki kez başarısızlıkla sonlanan ABD Başkanlığı adaylık dönemlerinde, Joe Biden'ın ilk eşinden olan ama Jill'in kendi evladı gibi büyüttüğü Beau Biden kanser yüzünden hayatını kaybederken, kocası Joe Biden taciz iddialarıyla hedef tahtasına oturtulmuşken arka planda duran isim yine aynıydı: Jill Biden.

Bugüne kadar Beyaz Saray'a yerleşecek First Lady'lerden en önemli farkı onun Prof. Dr. FLOTUS (Prof. Dr. Amerikan First Lady'si) Jill Biden olarak anılmak istemesi.

Getty Images Jill Biden, 1987

Jill Biden'ın maaşlı ve tam zamanlı işinden vazgeçmeyeceği, Washington DC'deki okullardan gelen teklifleri değerlendireceği ve eğitmenliğe devam edeceği söylenirken, tarihteki tüm First Lady'leri inceleyen tarihçi Katherine Jellison, "Amerikan halkı First Lady'yi her daim kocalarının yanında görmek istese de 21'inci yüzyılda bir First Lady'nin nasıl olacağı fikrinin değişme zamanı da geldi" diyor.

Biden çiftinin rüyası gerçekleşmiş olsa da şimdi Joe ve Jill'in önünde epey bölünmüş, ikna edilmesi zor ve çok kalabalık bir kitle duruyor. Beyaz Saray'da önlerine gelecek tabaklar tatlılarla değil, ekşilerle dolu.

Getty Images

Joe Biden 2007 yılında günlüğüne düştüğü notlarda, karısı ve kızını bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından, iki çocukla baş başa kalmasının ardından tanıştığı Jill için, "O bana hayatımı geri verdi ve beni yıkık bir ailenin yeniden inşa edileceğine inandırdı" yazıyordu.

Getty Images

Yine ve yeniden önlerine gelen sınav bölünmüş bir aileyi yeniden bir araya getirmek ve bu kolay olmayacak.