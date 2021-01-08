Jim Carrey, Donald Trump'ı 'katil palyaço' olarak resmetti
Ünlü aktör Jim Carrey, resim yeteneğini Donald Trump'ı eleştirmek için kullandı. Carrey, Trump destekçilerinin Washington'daki Kongre Binası işgalinden sonra Trump'ı 'katil palyaço' olarak karikatürize etti.
Jim Carrey, bir kez daha resim sanatını kullanarak Donald Trump'ı eleştirdi.
Oyuncu, Twitter hesabında Trump yanlılarının ABD başkentindeki Kongre Binası'nı işgal etmesi olayının ardından Trump'ı kötü bir palyaço olarak tasvir eden bir animasyonu yayınladı.
Carrey, paylaşımında "Katil palyaço can almaya gelmedi. Gerçeği öldürmek ve cehaleti silahlandırmak için burada. Bugün başkent binasının kirletilmesi, Cumhuriyetçi kayıtsızlığın ve yukarıdan aşağıya fitnenin ürünüdür. Yozlaşmış bir Başkan ve Senato'nun kronik semptomları artık tam anlamıyla yürürlükte" ifadelerini kullandı.
January 7, 2021
Carrey ayrıca, Joe Bide'a hitaben "Üzgünüm Joe... Bu palyaço, hoşuna gitse de gitmese de seni savaş zamanı başkanı yaptı" dedi.
Carrey, yaklaşık altı yıldır siyasi düşüncelerini resimleri aracılığıyla sergiliyor. Portrelerinin öznelerini nadiren açık bir şekilde adlandıran ünlü aktör, genelde önde gelen siyasi figürleri resmediyor.
Çarşamba günü binlerce Trump destekçisi bir araya gelerek Washington'daki Kongre Binası'nı bastı, şiddet eylemleri içeren isgalde dört kişi hayatını kaybetti. Dört saat süren işgal nedeniyle, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in liderliğinde, Seçiciler Kurulu oylarının sayımı ve onayı için toplanan Kongre üyelerinin oturumu durduruldu.
Kaynak: NTV
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