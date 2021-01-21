Joe Biden ilk kararnamesini imzaladı: Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağı kaldırıldı
ABD Başkanı Biden, Paris İklim Anlaşması ile DSÖ'ye yeniden katılmaya ve bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik başkanlık kararnamelerini imzaladı.
ABD Başkanı Biden, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılmaya yönelik ve Trump yönetiminin bazı Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik başkanlık kararnamelerini imzaladı.
Öte yandan Biden, federal binalarda Kovid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan bir kararnameyi de imzaladı.
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