Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?

15 Ocak 2021 Cuma, 10:58

Reuters

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlığı devralacak olan Joe Biden, koronavirüs salgınında zora giren ekonomiyi canlandırmak için 1,9 trilyonluk bir yardım paketi açıkladı.

Paketin Kongre'den onay alması halinde ailelere toplam bir trilyon dolar yardım dağıtılacak, tüm Amerikalılara 1.400'er dolar verilecek.

Pakette koronavirüsle mücadeleye 415 milyar dolarlık kaynak aktarılması, küçük işletmelere de 440 milyar dolarlık destek sağlanması öngörülüyor.

Biden, seçim kampanyasında ABD'de en az 385 bin kişinin ölümüne neden olan salgını sona erdireceği vaadinde bulunmuştu.

ABD, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. Günlük tespit edilen vaka sayısı 200.000 üzerinde. Covid-19 kaynaklı ölüm sayıları da bazı günler 4.000'in üzerine çıkıyor.

'Ülkemizin sağlığı tehlikede'

Biden ekonomik teşvik paketini açıklarken ülkede büyük bir insani kriz yaşandığını ve kaybedecek zamanları olmadığını söyledi.

Joe Biden, "Ülkemizin sağlığı tehlikede. Hemen şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Önümüze engeller çıkacak. Ama kaydettiğimiz ilerlemeler ve karşılaştığımız zorluklar konusunda size her zaman dürüst olacağız" dedi.

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Biden'ın planı, aşılama çalışmalarına 20 milyar dolar kaynak aktarılmasını öngörüyor. Bu kapsamda büyük aşılama merkezleri oluşturulması ve ülkenin ücra noktalarında seyyar aşılama üniteleri gönderilmesi planlanıyor.

Trump döneminde iki şirketten milyonlarca doz aşı tedarik edilmişti. Ancak sağlık yetkilileri aşılama çabalarına hız verilmesi gerektiğini söylüyor.

100 günde 100 milyon aşı

Biden yönetiminin ilk 100 gününde 100 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Yardım paketinde koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılması için 50 milyar dolar, baharda okulların yeniden açılmasını sağlamak için de 130 milyar dolarlık kaynak tahsis edilmesi öngörülüyor.

Temas takip programı için 100 bin sağlık çalışanı istihdam edilmesi planlanıyor.

ABD genelinde işsiz sayısının 11 milyona ulaştığı belirtiliyor.

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Yardım paketinde ilave işsizlik yardımının haftalık 300 dolardan 400 dolara çıkarılacağı ifade ediliyor.

Paket onay alırsa bu ek yardımın süresi Eylül'e kadar uzatılacak, tahliyeler durdurulacak evlere el konamayacak.

Geçen ay yürürlüğe giren uygulamayla Amerikan vatandaşlarına 600'er dolar veriliyordu.

Biden'ın önerdiği 1.400'er dolar yardımla ailelere yapılan yardım miktarı 2.000 dolara çıkmış olacak. Biden ayrıca saatlik asgari ücretin iki katına çıkarılarak 15 dolar olmasını önerdi.

Cumhuriyetçilerin ABD ekonomisinin borç yükümü artıracak bu pakete itiraz etmesi bekleniyor. Ancak Demokratlar az farkla da olsa Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğa sahip.



