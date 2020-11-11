Joe Biden'ın danışmanı: Türkiye'nin ekonomisini çökertmeyeceğiz

11 Kasım 2020 Çarşamba, 13:59

ABD’de seçilen başkanı Joe Biden’ın diplomasi danışmanı Michael Carpenter “ABD seçimlerinden sonra AB-ABD ilişkileri” konferansına videolu yayın ile katıldı. Konuşma sırasında Biden’ın danışmanı "Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ya da yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında olmadıklarını" belirtti.

Michael Carpenter, Avrupa Birliği’nin ve ABD’nin Türkiye’nin davranışlarını değiştirmesi için baskı yapılabilecek birçok yolu olduğunu belirtti. Türkiye'nin açık pazar ve açık ticaret koşullarına mecbur olmasının ABD ve AB için önemli bir "başlangıç noktası" olduğunu söyledi. Gümrük Birliği müzakerelerin dondurulması ve Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde çağrıda bulunan Emanuel Macron'un tutumuna katılmadığını belirtti.

NATO ÜYELERİ BİR ARADA DURMALI

Atina 9,84'ün haberine göre, NATO üye ülkelerinin birlikte ve koordineli bir şekilde bir arada durmaları gerektiğini ifade eden Carperter, “Türkiye bizi birlik olmuş bir şekilde gördüğünde davranışlarını tekrar gözden geçirecektir” dedi.

Konferansa ABD Büyükelçisi Stavros Lambrinidis, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Fransa'nın eski AB işleri bakanı Nathalie Loiseau da katılım gösterdi.

Fotoğraf: EWB