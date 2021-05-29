Jolly, doğa ve çevre tahribatına karşı harekete geçti

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Çevre bilinci, iklim değişikliğinin yarattığı sıkıntılarla insanların doğa üzerindeki tahribatı tüm dünyada kritik seviyelere ulaşırken Jolly, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliğine imza atarak sürdürülebilir turizmi geliştirmek ve kültürel miraslara sahip çıkmak için işbirliği yaptı. “Mirasım Türkiye” kampanyası dahilinde yaklaşık 250 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Kampanyayla online eğitim videoları, pandemi sonrasında okul gezileri düzenlenecek ve çocuklara çevre bilinci ile sorumlu turist anlayışı kazandırılacak. Çocuklar, turistlere “geleceğimi düşün, gezdiğin yeri kirletme” diyecek.

Jolly ve UNDP Türkiye, Mirasım Türkiye kampanyası çerçevesinde sürdürülebilir turizm alanında yöre halkında, çocuklar ve ailelerinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Proje ortakları birlikte yürütülecek bu faaliyetler kapsamında doğal ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını ve böylece Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sunmayı hedefliyor.



Yasemin Develioğlu, Mustafa Ali Yurdupak, Mete Vardar, Mert Vardar.



SAKLI GÜZELLİKLER

Proje ile ilgili Antalya’da düzenlenen toplantıda konuşan Jolly üst yöneticisi (CEO) Mert Vardar, sürdürülebilir turizm ile birlikte bireylerin topluma ve çevreye doğaya karşı sorumlu davranması gerektiğini belirterek son 3-4 yıldır bu alanda büyük yatırımlar yaptıklarını vurguladı. 250 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ve okullarla işbirliği yaparak ilerlediklerini dile getiren Vardar, “Turist ve gezgin odaklı başladık ve ağaç yaşken eğilir diyerek çocukları hedef aldık. Jolly olarak pandemide bizim de yaralar aldığımız bir dönemde böyle bir farkındalık projesine yatırım yapmayabilirdik. Biricik mirasımız Türkiye diyoruz ve bunu ülkemize bir yatırım olarak görüyoruz. Hiçbir gelir beklentimiz olmayan bir proje ama uzun vadede biz bunları yapmazsak her ülkede olduğu gibi turizmin Türkiye’de de bitme tehlikesi var. Ekonomik kalkınma odaklı değil, Türkiye’nin saklı kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmak ve bitiş noktasına gelen güzellikleri de koruyabilmek adına yaptığımız bir farkındalık projesi” diye konuştu.

ÇOCUKLARLA BAŞLAYACAĞIZ

UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ise turizm sektörünün GSMH’nin yüzde 10’unu oluşturduğuna işaret ederek yöre halkının gelir kaynaklarının da artırılmasını hedeflediklerini anlattı. Yurdupak, bu projede özellikle kitle turizminde çocukları mesaj için en önemli hedef olarak aldıklarını ifade etti.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 34 yıldır turizmin gelişmesi için hizmet verdiklerini ve yerel işletmelere destek vermeye devam ettiklerini aktardı. BM Kalkınma Programı ile sürdürülebilir turizm için bir yolculuğa başladıklarını dile getiren Vardar, “34 yıldır kültür turları ile Türkiye’nin dört bir yanına misafir götürüyoruz, bölgeye ve esnafa destek oluyoruz. Pandemide para kaybettik ama çok şey kazandık. Müşterilerimizle birbirimizi daha iyi anladık” diye konuştu.

