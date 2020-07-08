Jüpiter’in yeni fırtınası ‘Clyde Lekesi’ni amatör bir gökbilimci keşfetti

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:29

Görsel: NASA

2 Haziran sabahı Juno, Güney Afrikalı amatör gökbilimci Clyde Foster’ın adını taşıyan “Clyde Lekesi”'in bir dizi fotoğrafı çekildi. Uzay aracının o sırada, Jüpiter’in üst bulutlarından 45 bin ila 95 bin kilometre yüksekte; 48 derece güney ila 67 derece güney arasında değişen enlemlerde uçtuğu kaydedildi.

Clyde Lekesi, Jüpiter’in devasa Büyük Kırmızı Lekesi’nden çok uzakta değil. Fakat Clyde Lekesi, yüzlerce yıldır esen o meşhur fırtınadan farklı olarak yakın zaman önce ortaya çıktı.

Yeni fırtınayı ilk olarak, Güney Afrika’nın Centurion bölgesinde yaşayan amatör gökbilimci Clyde Foster 31 Mayıs’ta saptadı. Jüpiter üzerinden yapacağı 27’nci alçak uçuşu birkaç gün sonrasına planlanan Juno için zamanlama iyi gitti.

Görsel: NASA

2 Haziran günü gerçekleşen alçak uçuşta da Juno, Clyde Lekesi’ne nispeten yakın mesafeden geçerek üzerindeki JunoCam cihazıyla fırtınanın görüntüsünü kaydetti.

JUNO NEDİR?

Juno, Jüpiter etrafında epey oval şekilli bir yörüngede dönüyor ve bilimsel verilerin büyük kısmını, her 53.5 Dünya gününde meydana gelen alçak uçuşlar sırasında topluyor.

Kaynak: popsci.com.tr