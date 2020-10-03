Kadıköy Belediye binası yıkılarak yerine yeşil alan yapılacak

03 Ekim 2020 Cumartesi, 14:44

Belediye Başkanı aynı zamanda TCDD’nin açıklamasına göre Söğütlüçeşme’ye AVM yapılamayacağını da duyurdu. Yıkım sürecine Hasanpaşa’da yer alan belediye binasının başka bir yere taşınmasıyla başlanacak. Söz konusu arsa İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin kararıyla 10 yıllığına Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmişti. Kararın resmi tebliğinden sonra arsa Kadıköy Belediyesi’ne verilmiş oldu.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuyla ilgili, “Kadıköy’de yeşil alan sıkıntısı var, deprem toplanma alanı sıkıntısı var, özellikle pandemi sürecinde insanların bir araya gelebileceği, gezebileceği yeşil alanların çok sınırlı olduğunu deneyimledik. Sıkışan bir Kadıköy var. Eğer yeni bir yer bulabilirsek, Kadıköy Belediyesi’nin mevcut binasını yıkarak burayı da bir yeşil alana ve meydana çevirme projemiz var" dedi.

“SÖĞÜTLÜÇEŞME AVM OLMAYACAK”

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Hasanpaşa’daki belediye binası ile karşılıklı konumda olan Söğütlüçeşme tren istasyonuna yapılması planlanan AVM projesine ilişkin ise “Hukuksal süreç devam ederken biz değişik mecraları kullanarak, gazetelerde, televizyonlarda Söğütlüçeşme’de AVM yapılmasına karşı olduğumuzu defalarca beyan ettik. Bununla ilgili sosyal medya çalışmaları yaptık, kamuoyunu aydınlatmak için açıklamalar yaptık. Kadıköy halkı da bize destek verdi” diye konuştu.