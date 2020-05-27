Kadınlardan Zeynep Şenpınar için eylem
Ayrıldığı erkek tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar için bugün Bursa ve İstanbul'da eylemler düzenlenecek.
Kadın Meclisleri, Muğla'da ayrıldığı erkek Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından katledilen 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar için bugün Bursa ve İstanbul'da eylemler düzenleyecek.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek eylemlerden ilki İstanbul Beşiktaş'taki Demokrasi Anıtı önünde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
#ZeynepSenpınarİcinSusma— Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) May 27, 2020
Ayrıldığı erkek tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar için eylemdeyiz.
?? 27 Mayıs Çarşamba
?? 14.30
?? Beşiktaş Demokrasi Anıtı pic.twitter.com/0PosSmaOaU
İkincisi ise, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Üç Fidan Anıtı önünde saat 18.00'de yapılacak.
#ZeynepŞenpınarİçinSusma— Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) May 27, 2020
Ayrıldığı erkek tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar için Bursa'da da eylemdeyiz.
?? 27 Mayıs Çarşamba
?? 18.00
?? Nilüfer Üç Fidan Anıtı Önü pic.twitter.com/Uxksa6yk4y
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