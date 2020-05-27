Kadınlardan Zeynep Şenpınar için eylem

Ayrıldığı erkek tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar için bugün Bursa ve İstanbul'da eylemler düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:20

Kadın Meclisleri, Muğla'da ayrıldığı erkek Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından katledilen 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar için bugün Bursa ve İstanbul'da eylemler düzenleyecek.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek eylemlerden ilki İstanbul Beşiktaş'taki Demokrasi Anıtı önünde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.


İkincisi ise, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Üç Fidan Anıtı önünde saat 18.00'de yapılacak.



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