Kadınlardan Zeynep Şenpınar için eylem

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:20

Kadın Meclisleri, Muğla'da ayrıldığı erkek Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından katledilen 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar için bugün Bursa ve İstanbul'da eylemler düzenleyecek.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek eylemlerden ilki İstanbul Beşiktaş'taki Demokrasi Anıtı önünde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

#ZeynepSenpınarİcinSusma



Ayrıldığı erkek tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar için eylemdeyiz.



?? 27 Mayıs Çarşamba

?? 14.30

?? Beşiktaş Demokrasi Anıtı pic.twitter.com/0PosSmaOaU — Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) May 27, 2020





İkincisi ise, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Üç Fidan Anıtı önünde saat 18.00'de yapılacak.



