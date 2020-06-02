Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlamış
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ve gizlice çektiği kadınların etek altı fotoğraflarını, Rusya'dan yayın yapan cinsellik içerikli internet sitesinde paylaştığı tespit edilen G.Y.(36), yakalandı.
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, Ormanlı beldesine yaşayan G.Y.'nin, kadınların gizlice çoğunluğu etek altı fotoğraflarlarını çekip, Rusya'dan yayın yapan cinsellik içeren internet sitesinde paylaştığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonunda Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Y.'yi evinde yakalayarak, gözaltına aldı. 4 bin 214 fotoğrafı, sahte bir hesapla sitede yayınladığı saptanan G.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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