Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
Koronavirüs tedavisi gören eski İBB başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede koronavirüs tedavisine başlanmış ve 25 Aralık'ta entübe edilmişti.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topbaş’ın diyalize bağlandığı öğrenildi.
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