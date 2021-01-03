Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme

Koronavirüs tedavisi gören eski İBB başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2021 Pazar, 23:07
Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede koronavirüs tedavisine başlanmış ve 25 Aralık'ta entübe edilmişti. 

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topbaş’ın diyalize bağlandığı öğrenildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler