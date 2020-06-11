Kafka ve Chirico’nun ortak noktaları
Yaşayan Ölümün Mekânları, Macar edebiyat ve kültür eleştirmeni László F. Földényi, Kafka ve İtalyan ressam Giorgio de Chirico’nun mekân algılarındaki ortak noktaları analiz ediyor. Okuru Thomas More, Aziz Augustinus, Schopenhauer, Foucault ve Nietzsche gibi önemli isimlerin eserleriyle Avrupa zihin dünyasında da yolculuğa çıkarıyor.
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Kültür Yayınları, “Yaşayan Ölümün Mekânları”nı Türkçe’de ilk kez yayımlıyor.
Macar edebiyat ve kültür eleştirmeni László F. Földényi, kitabında Kafka ve
İtalyan ressam Giorgio de Chirico’nun mekân algılarındaki ortak noktaları
analiz ediyor.
Okuru
Thomas More, Aziz Augustinus, Schopenhauer, Foucault ve Nietzsche gibi önemli
isimlerin eserleriyle Avrupa zihin dünyasında yolculuğa çıkarıyor.
Földényi
kitapta Giorgio Martini, Thomas More, Aziz Augustinus, Schopenhauer, Man Ray,
Bentham, Foucault ve Nietzsche’nin eserlerinden detayları paylaşırken, okura,
Avrupa’da mimarinin ve resim sanatının gerçek zaman ve mekânlarla nasıl bir
ilişki içinde bulunduğunu, dahası, bunun arkasındaki düşünce yapısının detaylarını
aktarıyor.
Avrupa
zihin dünyasına dair felsefi bir eleştiri niteliğindeki “Yaşayan Ölümün
Mekânları”nın çevirisi Emre Güler’e ait.
GERÇEĞE
SIRT ÇEVİREN İNSAN
Kitapta,
modern insanın kendi bütünsel görüşünü bilinçli biçimde körelttiğini söyleyen Földényi,
şöyle devam ediyor:
“İnsan
kendini gönüllü olarak budatmıştır; görüşünü, hislerini ve düşüncelerini mümkün
olduğunca dar bir akarsu yatağına yönlendirmeyi denemektedir.”
Földényi’ye
göre, insan bozulup parçalanmış hayat uğruna tüm yaşamdan feragat ediyor,
gerçeğe sırt çevirip yönünü Kafka’nın ‘ölümcül yaşam’ diye adlandırdığı şeye
çeviriyor.
CHIRICO’NUN
RESİMLERİNDE HER ŞEY NETTİR
Chirico’nun
resim düşüncesi ve tekniği için “Resimlerindeki durumun bir öncesi, geçmişi
yoktur. Fakat bir devamı, geleceği de yoktur. Her şey olabildiğince net
resmedilmiştir. Resimlerdeki tüm unsurlar adlandırılabilir, nesne olarak
tanımlanabilir. Fakat resimler ta en başından beri zamanın dışında oldukları için,
resimler vasıtasıyla hiçbir tarih oluşturulamaz ve resimler hiçbir hikâyeye
yerleştirilemez. Her şey mümkün olduğunca anlaşılır görünmektedir, fakat
gündelik hayatın mantığından yoksundur” diyen Földényi, Chirico’nun I.
Dünya Savaşı esnasında Ferrara ve Roma’da metafizik resimleri üzerinde
çalışırken, Franz Kafka’nın günlüklerinde ve not defterlerinde adeta
Chirico’nun resimlerinden etkilenerek ortaya konmuş gibi görünen çizimler
yaptığının bilgisini veriyor.
İKİSİNDE
DE AYNI İTALYA VAR
Földényi’ye
göre Kafka’nın Chirico’nun çalışmalarını gördüğüne veya Chirico’dan yalnızca
haberdar olduğuna dair hiçbir emare yok. Ancak Chirico için tipik olan
metafizik melankoli ona da yabancı değil!
Földényi,
şöyle devam ediyor: “Algı ve tecrübelerini, bu sayede aralarında bir bağ kurmak
amacıyla pratik açıdan değil, aksine, Chiricovâri ‘metafizik soyutlama’ yolunda
birleştirdi. Bu yüzden de ne zaman onu okusam hep bir hayal dünyasına adım
attığım hissine kapılırım. Her şey aynı anda hem gerçek hem gerçekdışıdır.
Ayrıca Chirico’nun İtalyan meydan ve limanları Kafka’da somut biçimde ortaya
çıkmaktadır.”
László F. Földényi: Macaristan doğumlu edebiyat ve kültür eleştirmeni László F. Földényi, İngiliz edebiyatı ve Hungaroloji eğitimi aldı, 1982’den itibaren Budapeşte Üniversitesi’nde estetik dersleri verdi. Budapeşte’deki Eötvös Loránd Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Földényi, Edward Bond, Max Frisch ve Heiner Müller de dâhil olmak üzere, birçok çağdaş oyun yazarının eserlerini Macarca’ya çevirdi. Földényi, çağımızın önemli edebiyat ve kültür eleştirmenleri arasında kabul ediliyor.
Yaşayan Ölümün Mekânları / László F. Földényi / Çeviren: Emre Güler / VBKY / 80 s.
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