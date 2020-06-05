Kaftancıoğlu’dan Berberoğlu değerlendirmesi: İrade gasbı gerçeğini değiştirmiyor

05 Haziran 2020 Cuma, 23:36

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında ev iznine çıkmasının ardından, "Halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" diye yorumladı.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Çağlayan'da yer alan İstanbul Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanamıştı. Mahkemedeki işlemlerin ardından Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, bugün akşam saatlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında ev iznine çıktı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, ''Halk iradesinin gasp edilemeyeceğinin’ altını çizerek "İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun coronavirüs tedbirleri kapsamında 31 temmuza kadar tahliye edilmiş olması, haksız hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiği, halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.