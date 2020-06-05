Kaftancıoğlu’dan Berberoğlu değerlendirmesi: İrade gasbı gerçeğini değiştirmiyor
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekili düşürülerek cezaevine gönderildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında ev iznine çıkan Enis Berberoğlu hakkında değerlendirmede bulundu. Kaftancıoğlu, Halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında ev iznine çıkmasının ardından, "Halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" diye yorumladı.
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Çağlayan'da yer alan İstanbul Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanamıştı. Mahkemedeki işlemlerin ardından Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, bugün akşam saatlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında ev iznine çıktı.
Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, ''Halk iradesinin gasp edilemeyeceğinin’ altını çizerek "İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun coronavirüs tedbirleri kapsamında 31 temmuza kadar tahliye edilmiş olması, haksız hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiği, halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Depreme canlı yayında yakalandılar
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit
- Marmaris'te kan donduran görüntüler! Yürümeye devam etti
- Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken anlar!
- 16 kişide koronavirüs çıktı! Mahalle karantinaya alındı
- İş insanı, 2 kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
- Kendisini böyle tanıttı... Valiklik yalanladı
- İstanbul'da gasp dehşeti kamerada
- Adıyaman'da şaşkına çeviren görüntüler
- ABD'de polisin yere ittiği yaşlı adam ağır yaralandı