Kağıthane'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 06:57

Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi üzerindeki 8 katlı binanın giriş katında bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

İçeride bekçi köpeği olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri duman tahliyesinin ardından geniş çaplı arama yaptı. Dumandan zehirlenen köpek dışarı çıkarıldı. Polis ve gece bekçisi baygın haldeki köpeğe oksijen vermeye çalışsa da bekçi köpeği kurtarılamadı. Köpeğin sahibi uzun süre ağladı.

Yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.



