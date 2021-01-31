Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: İstihdam problemi yok, iş beğenmiyorlar
Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Kahramanmaraş'ta sanayiciler, kentte istihdam sorunu değil işçilerin 'iş beğenmeme' sorunu olduğunu öne sürdü.
Başta tekstil ve metal mutfak eşyaları üretimi olmak üzere 40 milyar liralık ticaret hacmiyle sanayide Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta, sanayiciler fabrikalarında çalıştıracak işçi bulamadıklarını söyledi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, sanayiciler olarak üretmek, ürettiğini ihracat etmek için çalıştıklarını ancak bunu yaparken gerekli olan işçiyi bulmakta zorlandıklarını kaydetti.
"KAHRAMANMARAŞ İŞ BEĞENMEYENLERİN OLDUĞU BİR KENT"
Kahramanmaraş'ın işsizliğin olmadığı bir şehir olduğunu belirten Şahin Balcıoğlu, "Ama pandeminin başında daha doğrusu 2019'un ekim ayında 145 bin kayıtlı istihdamı olan bir iliz biz. Fakat Nisan ayında ihracatımız yüzde 54, Mayıs ayında da yüzde 36 düşüş yaşadı. Bu bizi çok korkuttu, 'Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz?' diye. O arada, teşekkür ediyoruz devletin kısa çalışma ödeneği imdadımıza yetişti. Neler yapıyoruz ona tutunduk önce. Sonradan işçi çıkartma yasağı getirildi ama biz işçi çıkarmak bir tarafa istihdamımızı 14 bin artırarak 2020'nin Ekim ayında 159 bine çıkardık. Biz işçi çıkarmadık, çıkarmadığımız gibi de yeni eleman aldık. Ve yeni elemanlarla daha çok üretmeye, daha çok ihraç etmeye yöneldik. Dolayısıyla Türkiye'de istihdam problemi yaşayan değil, iş beğenmeyen insanların olduğu, bizim işçi bulamadığımız bir kent Kahramanmaraş. Dolayısıyla biz daha az işçiyle çalışmanın yollarını arıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz. Türkiye'den ender illerden bir tanesiyiz ve bundan mutluyuz. Bulduğumuz bazı arkadaşlarımız işi beğenmiyorlar ama çalışanlar var o iş de" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok
- Necmettin Kesgin tutuklandı
- “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir” notuna gözaltı
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Twitter'dan Süleyman Soylu'ya engel
- Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
- CHP'den istifa eden vekiller hakkında flaş açıklama
- Soylu'nun sapkın sözlerine Boğaziçi öğrencisinden yanıt
- Cem Uzan'dan Motorola hamlesi
- Arkadaş ihale zengini
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok
- Necmettin Kesgin tutuklandı
- “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir” notuna gözaltı
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Twitter'dan Süleyman Soylu'ya engel
- Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
- CHP'den istifa eden vekiller hakkında flaş açıklama
- Soylu'nun sapkın sözlerine Boğaziçi öğrencisinden yanıt
- Cem Uzan'dan Motorola hamlesi
- Arkadaş ihale zengini