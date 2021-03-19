Kale köyü sakinleri, “Üretmek istiyoruz” dedi
Mezitli ve Yenişehir ilçeleri arasında kalan Kale köyünde hazineye ait 260 bin metrekarelik alanın TOKİ tarafından yapılaşmaya açılmak istenmesini protesto etmek için, köylüler Mersin Gazeteciler Cemiyeti önünde bir araya geldi.
Köylülere Mersin Çevre ve Doğa Derneği, üyeleri de destek verdi. “Betonlaşmaya Hayır”, “Ağaçlarımıza dokunmayın” sloganlarının atıldığı eylemde Dernek Başkanı Sabahat Aslan, “Galericiler Sitesi ve Küçük Sanayi Sitesi yapma planları ile tarım arazilerinin ranta kurban edilmesi hukuksuzdur” dedi.
Aslan, tarım alanlarının ranta kurban edildiğinin altını çizerek “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 28.02.2021 tarihinde resen onaylanan plan değişikliklerinin, Kale köyünde 98 bin 763 metrekare büyüklüğünde Toptan Ticaret Alanı ve 101 bin 987 metrekare büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı kurmak için yapıldığı görülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mersin’de bulunan yerel yönetimlerin meslek odalarının ve bölge halkının görüşünü almaksızın plan değişikliği yapması Planlama Yönetmeliği’ne, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır” diye konuştu.
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