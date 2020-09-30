Kalp krizi geçiren yurttaşa müdahale edilmeyen hastanenin sahibi AKP'li çıktı

30 Eylül 2020 Çarşamba, 13:34

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Özel Merkez Hastanesi’nin önünde Sebahattin Duru isimli yurttaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ve hastane personelinin de Duru’ya müdahale etmediği iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

Yöneticilerinin “Hasta hastanede olmadığı için müdahale edemeyiz” dediği ileri sürülen Özel Merkez Hastanesi’nin sahibi Hakan Höbek'in de AKP kurucusu olduğu ve hastanenin açılışının da Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2003 yılında yapıldığı ortaya çıktı.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYIYMIŞ

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Özel Merkez Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı AKP’li Hakan Öbek, 2017 yılında bir yerel gazeteye verdiği röportajda “Bakın ben Ak Parti'nin Gebze kurucularındanım. Gebze İlçe Başkan Yardımcılığı, Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı, Darıca İlçe Başkanlığı, milletvekili aday adaylığı süreçlerinde çalışmalar yaptım yani davamıza gönülden bağlıyım. Şu an aktif görevim olmasa da bölgesel ve yerel siyasetin tam içindeyim, öyle hissediyorum” ifadelerini kullandı.

HASTANENİN AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPMIŞ

“Hastanemizin açılışı 2003 yılında şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı” diyen Hakan Höbek, röportajında “Kendisi benim sosyal yaşantımda ve siyasette model aldığım bir kişilik ve ülkemiz için büyük şans. Siyaset yaparken ve öncesinde de İstanbul Belediye Başkanı iken de mesaimiz oldu. Allah onu memleketimizin başından eksik etmesin. Gönül isterdi ki yeni hastanemizi de kendisi açsın, zaman uygun olursa bunu gerçekleştireceğini düşünüyorum” demişti.

Sebahattin Duru'nun hayatını kaybettiği anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaştı. Tepki toplayan görüntülerde, çevredekilerin, fenalaşan Sebahattin Duru'yu kontrol ettiği ve bir kişinin de cep telefonuyla kayıt yaptığı görülüyor. Videoda ayrıca görüntüyü çeken kişi, hastanenin fenalaşan kişiyi kabul etmediğini söyleyerek, "Merkez Hastanesi dibindeyiz. İçeriden doktor çağırıyoruz, gelmiyor. Doktor, yetkisi olmadığını söylüyor. 10 dakika yatıyor. Gebze’nin merkezindeyiz, rezillik. Güvenlik de bakıyor, doktora söylüyoruz, ikisi de gelmiyor. 'Yetkimiz yok' denilerek, özel hastaneden kimse gelmiyor” dedi.