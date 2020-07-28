Kanadoğlu ve Türk, son dönemde yaşanan gerici çıkışlar için savcıları göreve çağırdı

28 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Yapılan çağrıların ve açıklamaların, Atatürk’e yönelik sistematik saldırıların bir parçası olduğunu anlatan Kanadoğlu, “Bunların toplamı Cumhuriyet rejimine saldırıdır. Cumhuriyetin savcıları Cumhuriyeti korumak için bu sıfatı taşıyor. ‘Hilafet için toparlanın’ diyen bir yayın hiç kuşkusuz ki Cumhuriyete karşı yapılmış bir saldırıdır ve savcıların harekete geçmesi gerekir. Ancak belirli güçlerin emrine girmiş savcılardan bunu istemek pek doğru bir iş olmuyor” dedi. Muhalefetin sessiz kalmasına da tepki gösteren Kanadoğlu, “Aslında sahip olduğumuz değerleri savunmayı, ‘acaba oy almamızı azaltır mı’ diye düşünerek yerine getiremeyiz. Hele hele kendi kurucusuna sahip çıkmayan bir muhalefet partisi, ‘karşı taraftan oy alabilirim’ diye bunlara sessiz kalıyorsa kendi tabanından oy alamayacağını niye düşünmez? Değerlerimizi her zaman inançla ve umutla savunmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘SAHİP ÇIKMALIYIZ’

Hikmet Sami Türk de “Hilafet için toparlanın demek Cumhuriyeti hedef alan bir eylemdir. Laik Cumhuriyete saldırıdır. Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün Erbaş’ın Atatürk’ü lanetleyen ifadeler kullanması, Bilal Erdoğan’ın harf devrimini hedef alması da Cumhuriyet karşıtlığının bir yansıması. Bunlar zorla Türkiye’nin gündemine sokulmak istenen, Cumhuriyet karşıtı insanlar tarafından ortaya atılan düşünceler. Atatürk ve devrimlerine düşmanlık gösterenlere karşı Atatürk devrimlerine her zamandan daha fazla sahip çıkmalıyız. Onları rehber olarak almalıyız” ifadelerini kullandı.