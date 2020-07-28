Kanadoğlu ve Türk, son dönemde yaşanan gerici çıkışlar için savcıları göreve çağırdı
İktidara yakın Albayrak Grubu’na ait “Gerçek Hayat” dergisinde “hilafet” çağrısı yapılması, Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk’e lanet okuması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın harf devrimini hedef alan açıklamalarını değerlendiren Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, “Bu açıkça Cumhuriyet rejimine karşı saldırıdır. Bu saldırılara karşı savcılar harekete geçmeli” dedi. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de “Atatürk ve devrimlerine düşmanlık gösterenlere karşı, devrimlere her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.
Yapılan çağrıların ve açıklamaların, Atatürk’e yönelik sistematik saldırıların bir parçası olduğunu anlatan Kanadoğlu, “Bunların toplamı Cumhuriyet rejimine saldırıdır. Cumhuriyetin savcıları Cumhuriyeti korumak için bu sıfatı taşıyor. ‘Hilafet için toparlanın’ diyen bir yayın hiç kuşkusuz ki Cumhuriyete karşı yapılmış bir saldırıdır ve savcıların harekete geçmesi gerekir. Ancak belirli güçlerin emrine girmiş savcılardan bunu istemek pek doğru bir iş olmuyor” dedi. Muhalefetin sessiz kalmasına da tepki gösteren Kanadoğlu, “Aslında sahip olduğumuz değerleri savunmayı, ‘acaba oy almamızı azaltır mı’ diye düşünerek yerine getiremeyiz. Hele hele kendi kurucusuna sahip çıkmayan bir muhalefet partisi, ‘karşı taraftan oy alabilirim’ diye bunlara sessiz kalıyorsa kendi tabanından oy alamayacağını niye düşünmez? Değerlerimizi her zaman inançla ve umutla savunmamız gerekiyor” diye konuştu.
‘SAHİP ÇIKMALIYIZ’
Hikmet Sami Türk de “Hilafet için toparlanın demek Cumhuriyeti hedef alan bir eylemdir. Laik Cumhuriyete saldırıdır. Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün Erbaş’ın Atatürk’ü lanetleyen ifadeler kullanması, Bilal Erdoğan’ın harf devrimini hedef alması da Cumhuriyet karşıtlığının bir yansıması. Bunlar zorla Türkiye’nin gündemine sokulmak istenen, Cumhuriyet karşıtı insanlar tarafından ortaya atılan düşünceler. Atatürk ve devrimlerine düşmanlık gösterenlere karşı Atatürk devrimlerine her zamandan daha fazla sahip çıkmalıyız. Onları rehber olarak almalıyız” ifadelerini kullandı.
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