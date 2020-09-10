Kanser hastası anne, koronavirüs hastası oğlu için 9 gündür filyasyon bekliyor
Ankara Keçiören’de yaşayan Volkan Sarp’a 1 Eylül günü koronavirüs teşhisi konuldu. Sarp, filyasyon ekiplerinin gelip ilacını teslim edeceğini düşünüyordu ancak olmadı.
Ankara’da artan vakalar nedeniyle filyasyon ekipleri yetersiz gelmeye başladı. Vatandaşlar günlerdir gelmeyen filyasyon ekiplerinden şikayetçi oluyor. Bunun bir örneği Keçiören’de yaşandı. Volkan Sarp’a 31 Ağustos günü koronavirüs testi yaptırdı ve 1 Eylül günü test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. Annesi Şadiye Sarp ise 75 yaşındaydı ve kanser hastasıydı. Filyasyon için 9 gün beklediler. Şadiye Sarp’ın durumu riskli olmasına rağmen ekipler bir türlü gelmedi.
CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Murat Emir, Sarp ailesini ziyaret etti ve sorunlarını dinledi. 9 gündür ilaç beklediğini söyleyen Volkan Sarp, filyasyon ekiplerini aradığında “İleteceğiz, hala gelen olmadı mı?” yanıtını aldığını açıkladı. Volkan Sarp’ın annesi Şadiye Sarp ise oğlu ile aynı evde yaşadıklarını ve mümkün olduğunca kendisini korumaya çalıştığını vurgulayarak, “Yemeğini dışarıdan veriyorum. Her gün sağlık ekiplerini arıyoruz. Aldığımız cevap ‘Sıraya koyduk, getireceğiz’. Ama ne getiren var, ne götüren” dedi. Anne Sarp, “Saldım çayıra, mevlam kayıra. Böyle olmaz” diye Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi.
CHP’li Emir ise Ankara’da salgının geldiği durumu şöyle özetledi:
“Hastalar her gün sağlık müdürlüğünü arıyor ancak, yetkililer geleceklerini söylüyor, ‘sıraya koyduk’ diyor ama gelmiyor. Hastalar 9 gündür filyasyon ekibi bekliyor. Başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye’de vakalar kontrolsüz bir şekilde artıyor. Bunun sebebi, hiçbir hazırlığın olmaması ve izolasyonun doğru bir şekilde yapılmaması. İzolasyonun mutlaka sağlık merkezlerinde yapılması gerekir. Hastalar 9 gündür filyasyon ekibi bekliyor, ne gelen var ne giden. Sağlık sistemi çöktü. Bakanlık hastaları kaderine terk etmiş durumda.”
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