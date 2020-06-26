Kapalı kıraathaneye gelen elektrik faturası şoke etti

26 Haziran 2020 Cuma, 10:41

"GÖREVLİ ÇIKAN TUTARI GÖRÜNCE FATURAYI TESLİM ETMEDİ"



İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 17 Mart itibarıyla işletmelerini kapadıklarını anlatan kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu, internet bankacılığıyla elektrik faturasını ödemek istediği esnada ödenecek tutarı görünce şoke olduğunu söyledi. 17 Mart tarihinden itibaren hiçbir şekilde kıraathanenin açılmadığına dikkat çeken Kapu, elektrik faturasını ödemek için TREPAŞ’a müracaat ettiğini ve sayacı okumak için gelen görevlinin çıkan tutarı görünce faturayı teslim etmediğini öne sürdü.

FATURANIN İPTAL EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ



Elektrik faturasını internet bankacılığıyla ödemek istediğinde ödenecek tutarı görünce şaşırdığını anlatan Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ’den (TREPAŞ) alınan bilgiye göre ise faturanın iptal edilecek.