Kapalıçarşı'da altında son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,77 azalışla 461,70 liradan tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2020 Cuma, 17:36
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.063,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,77 düşüşle 461,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


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