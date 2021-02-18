Kar İstanbul’un barajlarına yaradı; su seviyesi yüzde 48,67'ye yükseldi

18 Şubat 2021 Perşembe, 13:45

İstanbul Büyükşehir Beleyide Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yetkililer, sonbahar ve kışın ilk aylarında yetersiz yağış olması nedeniyle, barajlardaki doluluk oranının düştüğünü belirterek peş peşe tasarrufu uyarıları yapmıştı. Ancak, İstanbul'a kısa süreli bir kar yağışının ardından, uzun yıllardır görülmeyen kar yağışının etkisine girdi. Yaklaşık 6 gün süreyle yoğun kar alan kentte su seviyesi hızla yükseldi. İSKİ verilerine göre, yüzde 19.16'ya kadar düşen barajlardaki su seviyesi karın etkisiyle yüzde 48.67'ye çıktı.

İstanbul’da cuma günü başlayan ve bugüne kadar kente düşen karın erimesi ve suların yer altına çekilmesiyle barajların doluluk oranının önemli miktarda artması bekleniyor. İstanbul’da su miktarı bugün itibarıyla 423 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda su seviyesi bugün itibariyle şöyle açıklandı:

Ömerli: Yüzde 56.58

Pabuçdere: Yüzde 33.09

Sazlıdere: Yüzde 24.59

Büyükçekmece: Yüzde 51.08

Alibey: Yüzde 54.71

Terkos: Yüzde 46.69

Kazandere: Yüzde 62.30

Elmalı: Yüzde 54.58

Darlık: Yüzde 54.77

Istrancalar: Yüzde 47.81



