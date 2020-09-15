‘Karagözüm İki Gözüm’
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta “Karagözüm İki Gözüm” isimli sergi bugün açılıyor. Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu’nun önemli temsilcilerinden Ragıp Tuğtekin’in orijinal tasvirlerinin, karagöz sanatına hayat veren üstatların ve günümüz karagöz sanatçılarının tasvirlerinin yer aldığı sergi, 21 Şubat 2021’e kadar görülebilecek.
Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu’nda bulunan, Ragıp Tuğtekin’in 1930’lu yıllarda yaptığı 187 karagöz tasviri en son 2004 yılında “Yıktın Perdeyi Eyledin Vîrân” sergisinde gösterilmişti. Koleksiyonda yer alan tasvirler, küratörlüğünü Cengiz Özek’in, koordinatörlüğünü ise Nihat Tekdemir ve Elif Erdoğan’ın yaptığı “Karagözüm İki Gözüm” sergisiyle, bu sefer Ragıp Tuğtekin’in etkilendiği ve etkilediği sanatçıların işleriyle birlikte izleyiciyle buluşuyor.
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