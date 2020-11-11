Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti: Yeni hazırlıklar yapılıyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Berat Albayrak'ın istifasını değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Halk Bankası ile ilgili olan gelişmelerde de, ekonomide de Sayın Albayrak yetkili gözüküyordu. Bu konuyu yürütürken de diğer tarafta Trump'ın damadı Kushner ile birlikte çalışıyordu. Şimdi o da yok. Türkiye'de damat gitti, yeni hazırlıklar yapılıyor" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karamolloğlu, şunları söyledi:
"Bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettik ve bunun devamında diğer partileri de ziyaret edeceğiz. Türkiye’nin bu tür ziyaretlere ihtiyacı var.
Azerbaycan, gücünü toparlayarak, Ermenistan karşısında büyük bir başarı gösterdi. Bu zafer, bizim için mutluluk vesilesidir.
BERAT ALBAYRAK DEĞERLENDİRMESİ
Halk Bankası ile ilgili olan gelişmelerde de, ekonomide de Sayın Albayrak yetkili gözüküyordu. Bu konuyu yürütürken de diğer tarafta Trump'ın damadı Kushner ile birlikte çalışıyordu. Şimdi o da yok. Türkiye'de damat gitti, yeni hazırlıklar yapılıyor. Bu ne gösterecek, zamanla göreceğiz. Instagram mesajında at izi, it izine karıştı diyor. Bu, içerideki kargaşanın ne kadar büyük olduğunun kanıtıdır. Şu, artık kesinleşti ki Türkiye, başkanlık sistemi ile yönetilemiyor. Bu sistemde bir kural, müzakere, muhalefetle diyalog ortamı yok. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararları var. Tek başına karar veriyorlar, Sayın Cumhurbaşkanı da tek başına kararlarını değiştirebiliyor.
Ekonomide, adalette, sağlıkta, eğitimde, dış politikada nereye el uzattıklarına bakarsak, doğru bir adım atamadıklarını görüyoruz. Hâlâ yanlıştan vazgeçmiyorlar. Üretim ekonomisine yönelik bir politika, gündemlerinde bile yok. Şu anda üretim yerine, hizmet yatırımı diye yollar, inşaatlar yaparsanız bunların hepsi israf kapsamına girer.
Türkiye'de rüşvet, adeta bir kural haline geldi. Adalet rafa kalktı, düşünce ve fikir özgürlüğü yok. Şu, çok ne görünüyor ki içerde bir karışıklık var. Albayrak, Cumhurbaşkanı’nın bilgisi olmadan istifa etti. Allah, iktidarda olanlara akl-ı selim nasip etsin; yanlışlarının farkına varmalarını nasip etsin.
KIDEM TAZMİNATI
Her şey bitti, şimdi işçinin kıdem tazminatına da engel olacaksınız yapmayın ya. Bu problemlerin bir an önce çözülmesini arzu ediyoruz. Muhalefet, iktidarın düşmanı değil sadece rakipleridir. Torba yasa modeli, bu ülkenin belini felç etmiştir. İktidar vekilleri, Meclis’ten geçen torba yasaların ne olduğunu bilmeden onaylıyorlar kanunların alt yapısı hiç bilinmiyor. Merkez Bankaları, bağımsız olarak faaliyet gösterirler. Ama bugün görüyoruz ki MB Başkanları, Cumhurbaşkanı’nın iki dudağının arasına bakıyor."
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