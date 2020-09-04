Karamollaoğlu: İktidarda kalmak için her türlü yola başvuracaklar

04 Eylül 2020 Cuma, 18:11

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim gündemine ilişkin dikkat çeken sözler sarfetti.

Best FM'de Sorel Dağıstanlı'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Dağıstanlı'nın "Geçtiğimiz gün bir basın toplantısı düzenlediniz ve orada 'Seçimi ertelemek için OHAL oluşturmayı bile yaparlar' dediniz. Bildiğimiz kadarıyla OHAL için doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım ve yaygın şiddet olayları. Bunlardan biri olmadan OHAL ilan edilemez. Bir kişinin OHAL ilan edeceğini öngörmek demek birşey olacağını da öngörmek demek. Ne olabilir?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Ben o noktada genel manada bir ifade kullandım. Yoksa biliyoruz ki seçimlerin ertelenmesi ancak savaş şartlarında meydana gelir. Sadece OHAL ilanı yeterli değildir. Bir savaş ortamının olması da çok endişelidir. Bunu ben şu vurguyu yapmak için söyledim: İktidar ne pahasına olursa olsun iktidarda kalabilmek için her türlü yola başvuracak. Savaş ortamının hazırlanması buna bir işaret olur. İlle de fiilen savaşın içine girmesi değil. Savaş ortamından dolayı böyle bir karar aldığınız takdirde seçimleri erteleme yoluna gidebilirsiniz"