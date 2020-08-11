Karantinadaki aile tatile giderken yakalandı
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı nedeniyle karantinada olmaları gereken aynı aileden 4 kişi, tatile giderken jandarma ekibince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde trafik ve asayiş kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Kontrollerde aynı aileden D.A, S.A, S.A. ve S.A'nın, Covid-19 tanısı sebebiyle karantinada olmaları gerektiği tespit edildi.
112 Acil Servis ekipleri, 4 kişiyi karantinaya alınmak üzere Demirköy Devlet Hastanesine götürdü.
Hastanede tedavilerine başlanılan ailenin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.
Aile bireyleri hakkında adli işlem başlatıldı.
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