Karantinadaysan evde ölürsün!

Londra’da yaşayan yönetmen Barış Celiloğlu, pandeminin yarattığı karantinanın yükünün yine kadının üzerine yüklendiğini, bunun da şiddet ve cinayetlere yol açtığını görünce uluslararası bir tiyatro projesi geliştirdi. Kurucusu olduğu tiyatro kumpanyası Theatre East N Bull bünyesinde, karantina döneminde artan kadın cinayetleriyle ilgili “Lockedown Locked In / Karantinada Hapis” adlı dijital tiyatro oyununu hazırlayabilmek için nisan ayından başlayarak İngiltere, Yunanistan, İspanya, Rusya gibi ülkelerdeki kadın örgütleriyle ilişkiye geçen Barış Celiloğlu, dünyanın hemen her yerinde, kadın cinayetlerinin pandemi döneminde artış gösterdiğini saptadı. Karantinanın devam ettiği üç hafta içinde sadece Londra’da kadın cinayetlerinin üç katına çıktığını ve 14 kadının öldürüldüğünü öğrenen Celiloğlu, bazı ülkelerde bu cinayetlere kadınların yanı sıra çocukların da muhatap olduğunu gördü.

TÜRKİYE’DE DAHA ÇOK

Türkiye’de bu sayı ne yazık ki çok daha fazla oldu ve her gün birden çok kadın öldürüldü. Barış Celiloğlu, araştırmalarını tamamladıktan sonra sekiz ülkeden yazarları Zoom toplantılarında bir araya getirdi ve araştırma sonuçlarını paylaşıp yazım sürecini başlattı. Projeye İngiltere, Türkiye, Yunanistan, İspanya, Rusya, İtalya, Polonya ve Avustralya’dan yazar ve oyuncuları katan Barış Celiloğlu, monologların araştırma bulgularına uygun yazılmakla birlikte birbirinden farklı hikâyeler oluşturulmasına da önem verdi.

OYUNCULAR FARKLI ÜLKELERDEN

Bu sürecin sonunda 8 farklı ülkeden 25 oyuncu ile Zoom üzerinden provolar başladı. Türkiye’den katılan sanatçılar arasında Füsun Demirel, Halide Eşber, Ada Burke, İrem Sayılgan, Dilek Yorulmaz, Naz Yeni, Aslı Özgönül ve Ezgi Bakışkan gibi oyuncuların yanı sıra, Onsun Meryem, Yapıncak Gürerk, Betül Dünder gibi şair ve yazarlar da var. Projenin teknik ekibinde ise Çiğdem Boru (video artist/editör), Şeref Özdemir (video artist/editör), Ceren Ayşe Özbudun (ses tasarımcısı), Berna Vardar (çevirmen) ve müzisyen olarak Ezgi Günüç bulunuyor. “Lockedown Locked In / Karantinada Hapis” sekiz ayrı bölümden oluşuyor. Projenin sekiz bölümden oluşmasının nedeni, ilk anda akla geldiği gibi sekiz ayrı ülkeyi kapsamasından kaynaklanmıyor. Celiloğlu’nun açıklamasına göre proje kurgusu, aile içi şiddetin “cinayet zaman çizelgesi”ni kopya etmesiyle bağlantılı. Kadın örgütlerinin belirlemelerine göre, kadına yönelik cinayetler sekiz aşamada gerçekleşiyor. Bu gerçekten yola çıkan Celiloğlu, projeyi sekiz bölümde geliştirmeye karar verdiğini belirtiyor. Proje, tamamı dijital platformlarda yayımlanmak üzere, ekim sonunda gösterime girecek.

YÖNETMEN CELİLOĞLU KİMDİR

Barış Celiloğlu Türkiye’deki tiyatro eğitimini Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları’nda aldı. İstanbul’da Genç Oyuncular ve Bilsak Tiyatro Atölyesi’nin yapımlarında rol almakla beraber Tunç Başaran (Uçurtmayı Vurmasınlar) ve Derviş Zaim (Tabutta Rövaşata) gibi önemli yönetmenlerle çalıştıktan sonra 1997’de Londra’ya yerleşti. İngiltere’de The Central School of Speech and Drama’da tiyatro üzerine master eğitimi alan Celiloğlu, Londra’nın çeşitli tiyatrolarında sahnelenen oyunlarda önemli roller oynadı ve oyun yönetti. 2017’de Londra’da Ariel Dorfman’ın “Ölüm ve Kız” adlı oyununu hem yönetip hem de başrol olan Paulina’yı oynadı. Bu rolle kendisine 2018’de Direklerarası Seyirci Ödülleri tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödülü verildi. Birçok ödülü olan Celiloğlu, Londra’daki bir yükseköğrenim kurumunda on iki yıldır Tiyatro Bölüm Başkanı olarak çalışmakta.