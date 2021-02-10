Karasu-Köstence ve Alsancak-Tarragona Ro-Ro hatlarında ilk seferler yapıldı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 12:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yoğun çabaları sonucu İzmir (Alsancak) Limanı Ro-Ro seferlerine yeniden açılırken, buradan ilk Ro-Ro seferi 7 Şubat Pazar günü 117 araçla İspanya'nın Tarragona Limanı'na yapıldı. Sakarya-Karasu Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na da ilk sefer 4 Şubat'ta gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ro-Ro taşımacılığı, yükleme ve boşaltma hızı, gemilerin liman giderlerinin düşük olması, Ro-Ro gemilerinin yüksek seyir hızları, operasyon sürelerinin kısalığından dolayı daha fazla sefer yapılabilmesi, yüklerin müşterilere daha kısa sürede ulaşabilmesi, genelde düzenli seferler şeklinde gerçekleştirilmesi, lojistik planlamada sürprizlere açık olmaması sebebiyle önemli avantajlar taşıyor.

Lojistik şirketlerinin kar marjına direk etkisi bulunan Ro-Ro taşımacılığı, araçların amortisman maliyetlerini düşürürken tamir ve bakım maliyetlerini azaltarak ömrünü uzatıyor. Ayrıca, yakıt maliyetlerinin azalmasını sağlayan bu yöntem, farklı ülkelerdeki vize, sınır, gümrük ve bekleme sorunlarından kurtulmaya da imkan veriyor.

Direkt maliyetlerin dışında, kara yolu taşımacılığının sebep olduğu dolaylı ve dışsal maliyetler de Ro-Ro taşımacılığı sayesinde azalıyor.

Fabrikada üretilen malın tek seferde araca yüklenmesi ve varacağı yere kadar başkaca bir elleçlemeye, yükleme-boşaltma işlemine tabi olmaması Ro-Ro taşımacılığının avantajları arasında yer alıyor. Böylece malın aktarımlarında olabilecek hasar ve kaybolma riski minimize edilirken, elleçleme için ilave maliyet getirmiyor.

RO-RO TAŞIMACILIĞI İHRACATÇILARA MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Birçok ülke tarafından kara yolu taşıtları için ülkelerinden geçişlerde uygulanan kota nedeniyle ihracatçıların artan lojistik taleplerinin karşılanması için deniz yolu taşımacılığı en önemli alternatif durumunda bulunuyor. Bu kapsamda, Ro-Ro taşımacılığının yaygınlaştırılması, deniz yoluyla olan ihracatın toplam taşımalardaki payının artırılarak ihracatçılara önemli esneklik ve maliyet avantajı sağlıyor.

Birçok avantajı olan Ro-Ro taşımacılığının etkin kullanılması, oluşabilecek kara yolu trafiğinin deniz yoluna kaydırılması, ihracatın artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından olumlu değerlendiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca desteklenen Ro-Ro taşımacılığı, kombine taşımacılığın en iyi uygulamaları arasında yer alıyor.

KARASU'DAN KÖSTENCE'YE SEFERLER BAŞLADI

Denizcilik Genel Müdürlüğü ile ilgili sektör paydaşlarının yaptığı kapsamlı çalışmaların neticesinde Sakarya'daki Karasu Limanı ile Romanya'nın Köstence Limanı arasında düzenli Ro-Ro/Pax hattı kurulması çalışmaları tamamlandı.

Söz konusu hatta ilk sefer, 4 Şubat saat 00.45'te başlatıldı. İlk sefer 44 araçla, 5 Şubat'taki ikinci sefer 39 araçla, üçüncü sefer ise 7 Şubat'ta 49 araçla yapıldı.

Gelecek dönem bu rakamların 100 ila 150 tır/dorseye çıkması hedefleniyor. Yaklaşık 12-15 saat sürmesi öngörülen seferler ile tarifeli Ro-Ro seferleri iki ülke arasında resmi olarak başladı. Söz konusu hattın, Kapıkule ile Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğun azalması ve Anadolu ile Asya menşeli yüklerin Marmara Bölgesi trafiğine dahil edilmeden Sakarya-Karasu üzerinden Avrupa pazarlarına aktarılması hedefleniyor.

İZMİR LİMANI RO-RO SEFERLERİNE YENİDEN AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın çabaları sonucu sektörden gelen yoğun talepler üzerine İzmir (Alsancak) Limanı da Ro-Ro seferlerine yeniden açıldı.

Alsancak Limanı'ndan ilk Ro-Ro seferi ise 7 Şubat Pazar günü İspanya'nın Tarragona Limanı'na 117 araçla yapıldı. Bu seferlerle ihracatçılara Kuzey Afrika pazarına ulaşmada alternatif ulaşım olanağı sağlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilgili kurumlarla kısa zamanda bu hatlara yenilerinin eklenmesi ve taşınan araç sayısının artırılması için çalışmalarına devam ediyor.