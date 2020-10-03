Kars'ta kayyım yönetiminin sosyal medyada ilk icraatı!

03 Ekim 2020 Cumartesi, 21:26

Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyım atanmıştı. Kars Valisi Türker Öksüz'ün kayyım olarak atandığı yönetim sosyal medyada HDP dönemindeki tüm tweetleri sildi. Kullanıcılar 'Kars Belediyesi'nin sosyal medyasına bile kayyım atandı' diyerek tepkilerini dile getirdi.



NE OLMUŞTU?

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan HDP'li Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen görevden alınırken, yerine Kars Valisi Tuncer Öksüz getirildi.Kars Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Vali Türker Öksüz ise birim müdürleri ile yaptığı toplantının ardından, belediye binası önünde cuma namazı kılmıştı.