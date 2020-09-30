30 Eylül 2020 Çarşamba, 11:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Orta Doğu'nun aktif gazetecilerinden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle alakalı yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve duruşmaya sevk edilen ikinci iddia belgesinde sansasyonel ayrıntılara yer veriliyor.

İddia Belgesinde, sorus¸turma kapsamında daha evvel hazırlanan iddia belgesi kapsamında 20 maznunun suçlamasının hali hazırda İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdüğü anlatıldı.

Hadisenin kapsam ve niteligˆi, suc¸un is¸lenis¸ s¸ekli dikkate alınarak, ispatları yok etmek veya isteyerek o¨ldu¨rme eylemine dogˆrudan katılmak ve azmettirmek suretiyle is¸tiraki bulunan s¸u¨phelilerin tespiti emeliyle sorus¸turmaya devam edildiğine vurgu yapıldı.

İddia Belgesinde, bu soruşturmada da Kaşıkçı'ın bogˆularak o¨ldu¨ru¨lmesi ve cesedinin parc¸alanarak yok edilip ortadan kaldırılmasına dogˆrudan katılmak suretiyle "planlayarak ve canavarca hisle işkence sürükleterek isteyerek öldu¨rme" suc¸unu is¸ledigˆi iddiasıyla s¸u¨pheliler Sultan Yahya A. Abdulbari ve Yasir Halid B. Salman hakkında sorus¸turma açıldığı ifade edildi.

İddia Belgesinde, sorus¸turmada kanıtların tespiti ve bir araya gelebilmesi ic¸in bas¸konsolosluk binası, evi ve arac¸larında yapılacak arama ve analizlerle alakalı olarak Suudi Arabistan Krallıgˆı yetkilileri ile muhtelif yazıs¸ma ve go¨ru¨s¸meler reelleştirildiği belirtildi. İddia Belgesinde, bunun neticesinde 9 Ekim 2018'de so¨z mevzusu is¸lemlerin yapılması yo¨nu¨ndeki notaya ragˆmen analizlerin yalnızca go¨zle reelleştirilmesine izin verildiği kaydolundu.

"CİDDİ DİRENİŞ VE YASAKLAMALARLA KARŞILAŞILDI"

İddia Belgesinde, biyolojik materyaller ile parmak izi araştırması, vücut izi ve biyolojik yıkıntıların kimyevi yo¨ntemlerle aranması, luminol kimyevi madde ile kan izi aranarak örnekler alınması şeklindeki tahlil için değerlendirme yapılacagˆının belirtilmesi u¨zerine 9 Ekim 2018'de alınan duruşma kararına ragˆmen tahlil is¸lemlerinin hakikatleştirilmesinin olası olmadığı aktarıldı.

İki u¨lke makamları tarafından sürdürülen go¨ru¨s¸melerde varılan uzlaşma neticesinde konsolosluk yetkililerinin 15 Ekim 2018'de mevzubahisi is¸lemlerin yapılmasına izin verdiği aktarılan iddia belgesinde, duruşma kararları ile konsolosluk binasında 15 Ekim 2018'de bas¸layıp 16 Ekim 2018'de sona eren, ev ve arac¸larda 17 Ekim 2018'de bas¸layıp 18 Ekim 2018'de sona eren arama, luminol akışkan ve UV ıs¸ık kaynagˆı ile analizler yapıldığı kaydolundu.

İddia Belgesinde, alakalı yasa maddeleri uyarınca "mu¨lkilik" prensibi ve Viyana Konsolosluk I·lis¸kilerine Dair So¨zles¸me hu¨ku¨mleri dikkate alınarak Suudi Arabistan yetkililerinden arama ve tahlil izni arz edildiği belirtilerek, "Suudi yetkililer, yapılan go¨ru¨s¸melerde ciddi direnis¸ ve yasaklamalar c¸ıkarmasına ragˆmen cumhuriyet bas¸savcılıgˆımızın ısrarlı arzları sonucunda gecikmeli olarak verilen izin sonrasında ilk arama ve el koyma is¸lemi 15 Ekim 2018 tarihinde yapılabilmis¸tir. Bu nedenle vakada yetkili sorus¸turma makamının mantıklı su¨rede go¨revini yerine getirdigˆi, ancak konsolosluk u¨lkesi yetkililerince ciddi direnis¸ ve yasaklamalarla kars¸ılas¸ıldıgˆı ac¸ıktır." denildi.

İSPATLARI KARARTAN ŞÜPHELİLER

Arama ve analizlerin yapılmaya bas¸landıgˆı 15 Ekim 2018'den o¨nceki tarihlerde, aralarında kanıtların silinmesi, yok edilmesi ve karartılması ic¸in Türkiye'ye geldigˆi tespit edilen s¸u¨pheliler Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi, Halid Yahya M. Alzahrani, Muhammed I·brahim A. Alzaid ve Obaid Ghazi A. Alasaadi hakkında "suc¸ kanıtlarını yok etme, saklama veya degˆis¸tirme" suc¸undan sorus¸turma başlatıldığı anlatılan iddia belgesinde, kuşkuluların ülkeye giriş-çıkış tarihlerine ayrıntılı olarak yer verildi.

İddia Belgesinde, maktul Cemal Kaşıkçı'nın konutluluk is¸lemlerini bas¸latmak u¨zere 28 Eylül 2018'de Fatih Belediye Bas¸kanlıgˆına bas¸vuru ic¸in gittiklerinde, burada konutluluk ic¸in bekar oldugˆuna dair evrak alması gerektigˆi söylendiği anlatılarak, Kaşıkçı'nın buna mu¨teakip aynı gu¨n nis¸anlısı Hatice Cengiz ile Suudi Arabistan Krallıgˆı I·stanbul Bas¸konsoloslugˆuna gittiği belirtildi.

Burada Hatice Cengiz'in dışarıda beklediği, saat 10.04 sıralarında Bas¸konsoloslugˆa giren maktul Cemal Kaşıkçı'nın bekar oldugˆuna ilis¸kin evrak arzıyla alakalı is¸lemler için s¸u¨pheli Sultan Yahya A. Abdulbari ile go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨ ifade edilen iddia belgesinde, burada kendisine is¸lemlerinin yetis¸meyecegˆi mazeretiyle 2 Ekim 2018'de buluşma verildiği kaydolundu.

ÖLDÜRME TASARISI İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMİŞLER

İddia Belgesinde, maktulun 2 Ekim 2018'de tarihinde konsoloslugˆa tekerrür gelecegˆi hususunda haklarında daha o¨nce "Planlayarak ve canavarca hisle işkence sürükleterek isteyerek öldu¨rme suc¸una azmettirmek" kabahatinden dava açılan Suudi Arabistan Krallıgˆı yetkilileri Ahmet Bin Muhammed El Asiri ve Saud Al Kahtani tarafından bilgi edinildigˆi aktarıldı.

Bunun üzerine maktul Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi, kabul etmemesi ve getirilememesi halinde o¨ldu¨ru¨lmesi ic¸in harekete gec¸ildiği anlatılan iddia belgesinde, Mansour Othman M. Abu Hussain'a verilen direktif üzerine Suudi Arabistan'da misyon yapanlardan 15 şahsiyet bir takım oluşturulduğu vurgulandı.

Yapılan go¨ru¨s¸meler sonrasında, Suudi Arabistan I·stanbul Bas¸konsoloslugˆunda atas¸e olarak çalışan maznunlar Yasir Halid B. Salman ile istihbaratc¸ı Ahmed Abdullah A. Almuzaini'nin, İstanbul'daki hareket stilini tanımlamak, icra edilecek eylemin yer, zaman ve konumunu tanımlayıp tasarılama yapmak ve zorunlu bilgileri almak emeliyle Suudi Arabistan'a çağırıldıkları kaydolundu.

İddia Belgesinde, Suudi Arabistan'a yapılan tasarılama sonrasında olus¸turulan ve o¨nceki sorus¸turma sonrasında haklarında iddia belgesi du¨zenlenen 15 kis¸ilik takım ile bu c¸alıs¸maya katılmak u¨zere 29 Eylül 2018 tarihinde Suudi Arabistan'a giden Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Yasir Halid B. Salman'ın, maktulun Suudi Arabistan I·stanbul Bas¸konsoloslugˆuna gidecegˆi 2 Ekim 2018 gu¨nu¨ orada olmak u¨zere gruplar halinde harekete gec¸tikleri ifade edildi. İddia Belgesinde, haklarında daha evvel dava açılan 18 maznun ile mevzubahisi 2 kuşkulunun, maktulun bas¸konsoloslugˆa gelmesinden o¨nce zorunlu hazırlıkları bitirdikleri anlatıldı.

KUŞKULUNUN, KAŞIKÇI'YI ARAMASI

İddia Belgesinde, 2 Ekim 2018 gu¨nu¨ Londra'dan do¨nen maktul Kaşıkçı'nın aynı gu¨n nis¸anlısı olan mu¨s¸teki ile beraber iken cep telefonu ile saat 11.20 sıralarında s¸u¨pheli Sultan Yahya A. Abdulbari'yi arayarak operasyonlarının hazır olup olmadığını sorduğu, kuşkulu Abdulbari'nin "Buyrun dokümanlarınız hazır, almaya gelin. Saat 13.00'de sizi bekliyoruz" dediği aktarıldı.

Söz mevzusu tarihte bas¸konsoloslugˆa giren maktulu¨n, Bas¸konsolosun 2. katta bulunan odasına davet edildigˆi belirtilen iddia belgesinde, burada Kaşıkçı'ya Suudi Arabistan'a do¨nu¨p do¨nmeyecegˆinin soruldugˆu ve hakkında geri do¨nmesi ic¸in I·nterpol'den emir oldugˆu, yargı kararı bulunduğunun söylendiği anlatıldı.

İddia Belgesinde, burada hakkında rastgele bir dava olmadıgˆını so¨yleyen Kaşıkçı'dan ogˆluna ileti yazmasının istendiğini ancak maktulun bunu kabul etmediği ifade edildi.

Kaşıkçı'nın, odada bulunan s¸u¨pheliler tarafından bölmesine izin verilmeyip agˆzının kapatıldığı, kars¸ı koymaya c¸alıs¸sa da bunu bas¸aramadığı ve bogˆularak o¨ldu¨ru¨ldu¨gˆu¨ bildirilen iddia belgesinde, cesedinin parc¸alanarak bas¸konsolosluk binasından c¸ıkarıldıgˆı kaydolundu.

Olaydan sonra haklarında daha o¨nce iddia belgesi du¨zenlenen 18 maznunun hadise gu¨nu¨ değişik gruplar halinde İstanbul'dan parçaladıkları belirtilen iddia belgesinde, şu¨pheli Yasir Halid B.Salman'ın 3 Ekim 2018'de, şu¨pheli Sultan Yahya A. Abdulbari'nin ise 29 Eylül 2019'da Suudi Arabistan'a gittigˆi vurgulandı.

İddia Belgesinde, kuşkulu olarak yer alan bu iki kişinin, haklarında dava açılan 18 maznunla beraber hareket ederek hadisenin tu¨m detayları ile alakalı tasarı ve is¸ bo¨lu¨mu¨ yaptıkları suc¸un is¸lenmesine aktif ve is¸levsel bir s¸ekilde katkıda bulundukları vurgulandı.

İddia Belgesinde, bu iki kuşkulunun suc¸a dogˆrudan katıldıkları ve ortak kontrol alanına aldıkları maktul Kaşıkçı'yı bogˆarak o¨ldu¨rdu¨kleri ve bu suretle "planlayarak ve canavarca hisle işkence sürükleterek isteyerek öldu¨rme" suc¸unu is¸ledikleri belirtildi.

ARAMANIN YAPILDIĞI TARİHTEN EVVEL KANITLAR YOK EDİLDİ

İddia Belgesinde, konsolosluk binasında, evinde ve arac¸larında yapılan arama ve hadise yeri tahlillerine ragˆmen cinayetten sonra ispatları yok etmek emeliyle Türkiye'ye gelen s¸u¨pheliler Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi, Halid Yahya M. Alzahrani, Muhammed I·brahim A. Alzaid ve Obaid Ghazi A. Alasaadi tarafından kanıtların yok edilmesi sebebiyle maktulun cesedi veya cesede ait rastgele bir iz veya emare bulunamadıgˆı kaydolundu.

Konsolosluk binası, evi ve arac¸larında tasarlanan detaylı ve kapsamlı aramanın, Suudi yetkililer tarafından degˆerlendirme yapılacagˆı belirtilerek 9 Ekim 2018'de asıllaştırılamadığı anlatılan iddia belgesinde, bundan sonra, arama ve analizlere bas¸landıgˆı,15 Ekim 2018'den o¨nceki tarihlerde suc¸ kanıtlarını yok etmek ve saklamak emeliyle bir takımın Türkiye'ye geldigˆi aktarıldı.

İddia Belgesinde, şunlar kaydolundu:

"Suc¸a ilis¸kin ispatları ortadan kaldırmak emeliyle bu takımın Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆımız tarafından yapılacak olan biyolojik materyaller ile parmak izi aras¸tırması, vu¨cut izi ve biyolojik yıkıntıların kimyevi yo¨ntemlerle aranması, luminol kimyevi madde ile kan izi aranarak o¨rnekler alınması s¸eklindeki arama ve tahlil is¸lemi sırasında rastgele bir kanıtın elde edilememesi ic¸in zorunlu c¸alıs¸maları yapmak ve dolayısıyla suc¸ kanıtlarını saklamak, silmek, yok etmek ve karartmak emeliyle u¨lkemize geldikleri tespit edilmis¸tir."

S¸u¨pheliler Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi ve Halid Yahya M. Alzahrani'nin 11 Ekim 2018'de, öteki şu¨pheliler Muhammed I·brahim A. Alzaıd ve Obaid Ghazi A. Alasaadi'nin 10 Ekim 2018'de Türkiye'ye giris¸ yaptıkları ve 18 Ekim ile 21 Ekim tarihleri arasında ise Suudi Arabistan'a geri döndükleri aktarılan iddia belgesinde, şu¨phelilerin Türkiye'de bulundukları su¨re ic¸erisinde Suudi Arabistan I·stanbul Bas¸konsoloslugˆu binası ve evinde kanıtların silinmesi, yok edilmesi ve karartılmasına yo¨nelik teknik c¸alıs¸malar yaptıkları vurgulandı.

İddia Belgesinde, kuşkuluların Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra yapılacak biyolojik materyaller ile parmak izi aras¸tırması, vu¨cut izi ve biyolojik yıkıntıların kimyevi yo¨ntemlerle aranması, luminol kimyevi madde ile kan izi aranarak o¨rnekler alınması s¸eklindeki arama ve tahlil is¸lemi sırasında rastgele bir kanıtın elde edilememesi ic¸in c¸alıs¸ma yaparak suc¸ kanıtlarını silip yok ederek ispatları kararttıkları kaydolundu.