Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı
Kastamonu'nun Tepeharman Köyü, gece bir evde elektrik kontağından çıkan ve bitişikteki diğer evlere de sıçrayan yangına teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerle müdahale edilen yangında 10 ev ile 1 cami yandı. Ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.
Kastamonu şehir merkezine 54 kilometre uzaklıktaki 14 haneli Tepeharman Köyü'nde gece saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Satı Hebipoğlu'na ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, binanın ahşap olması nedeniyle hızla büyüdü.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki evlere ve camiye de sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ihbarda bulunan yurttaşlar bu arada köyde bulunan su tankeriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonra köye gelen çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler alevlere müdahale etti.
10 EV VE 1 CAMİ YANDI
Gökyüzünü aydınlatan ve kilometrelerce uzaktan görülen yangında, Satılmış Hebipoğlu ile Lütfi Kadiroğlu, Mustafa İsmailoğlu, Murat İsmailoğlu, Muhammed İsmailoğlu, Mustafa İsmailoğlu, Nahit İsmailoğlu, Mustafa İsmailoğlu, Saide İsmailoğlu ve Hüseyin İsmailoğlu'na ait evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.
VALİ ÇAKIR: ÇADIR KURACAĞIZ
Kastamonu Valisi Avni Çakır, köye gelerek söndürme çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı. Evleri yanan ailelerin, akraba ya da köyde sağlam olan binalara geçici olarak yerleştirileceğini kaydeden Çakır, "Köylülerimizin açıkta kalması söz konusu değil, akrabalarının yanlarına yerleştirildi. 5 haneyle ilgili olarak da şu anda onun organizasyonunu yapıyoruz. Köyün camisini, okulunu da düzenleyeceğiz. Yarın sabah itibariyle hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Gerekli maddi desteklerimizi de yapacağız. Havalar müsaade ettiği sürece yurttaşlarımızın buralarda kalabilmesi için çadırları kuracağız" dedi
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