Katy’den saf pop

Süperstar Katy Perry’nin son albümü “Smile” 80’lerin, 90’ların pop müziklerini iyi bilen ve o güzel şarkılarla büyümüş yetişkinler için dört dörtlük bir pop albümü olarak sonbaharın başına yetişti. Yeni nesil pop müziğin kolay unutulur ve kolay tüketilir anlamsızlığına kıyasla çiçek gibi ilham veren, sözleriyle içine çeken ve hatta Katy’nin vokaliyle oynayarak güçlü sesini sağlam melodilerle buluşturduğu nefis bir pop albümü “Smile”.

Listelerde tutunması zor çünkü trendlerle ilgili bir kaygısının olmadığı çok aşikâr. Akılda kalıcı şarkılar kadar “kabullenme, vazgeçilmez aşk, hüzün ve iyileşme” gibi temalarıyla da sözleri sağlam hikâyeler sunuyor.

GÜLÜMSETİYOR DA

Albümün ismi “Gülümse”ye yakışacak şekilde öyle klipler çekmiş ki gülümsetiyor da. Öncelikle albümün açılış şarkısı “Never Really Over” unutamadığınız bir aşkınız varsa sizi hemen içine çekebilecek bir şarkı. 2019 yılında yayımlanan ve albümün müjdesini veren şarkı bana kalırsa doyulmaz bir pop şarkısı. Nitekim çıktığında hem Amerika’da hem İngiltere’de Katy’nin listelerde “ilk 20’ye” girmeyi başaran 19. şarkısı olmuştu ki az bile. Şu satırları yazarken videosu da YouTube’da 130 milyon dinlenmeyi aştı.

Albüm yayımlanınca yeni duyduğumuz şarkıları arasında en şahanesi “Teary Eyes”. Hüznü dansla buluşturan ve bir kulüpte gözyaşlarıyla dans ederek eski aşkını unutmaya çalışan kırık bir kalbin hikâyesi. Robyn’in “Dancing On My Own” şarkısından esinlenerek yazdığını söylüyor Katy. “Kalp artık kırılamaz zaten kırık dökük” diyor şarkıda, o esnada ölüyorum. İyi ki yazmış, şarkı saf pop.

ARDI ARDINA İKİ DOĞUM

Bu arada albümünü yayımlamadan bir gün önce hayatının aşkı yakışıklı aktör Orlando Bloom’dan olan kızı Daisy’i dünyaya getiren Katy Perry, sosyal medyada albümü ile ikinci çocuğunu da doğurduğu esprisini patlattı. Albüm için karnı burnunda çekilen “Champagne Problems” şarkısının müzik videosunda da bizim Sibel Can’ı andırıyor ki ben dahil bizim Twitter ahalisi şarkının üzerine “Padişah” şarkısını döşedi, pek de yakıştı. “Champagne Problems” albümün katıksız pop şarkılarından biri ve neredeyse ABBA dinlemiş kadar ruh halini yükseltmeyi başaran bir pop marifeti.

Albümün en güzel sürprizlerinden biri de içinde pop rock klasiği Steam’in “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye” şarkısından nefis alıntısıyla “It’s not the end of the World”.

Son olarak mayıs ayında Anneler Günü’ne denk gelecek şekilde yayımlanan albümdeki nefis ballad “Daisies” bana göre pandemi kurbanı. Şarkı çok güçlü bir ballad ve videosuna alternatif bir video olarak çekip haziran sonunda “Pride” videosu olarak yayımlanan LGBTQ+ desteği megamix videosu da nefis.