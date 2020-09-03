Kayıtlarda tekstil atölyesi olarak görünüyordu ama...
Sultangazi'de, tekstil atölyesi olarak bilinen bir iş yerinin yasadışı silah imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah, Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar sonucunda Sultangazi'de, yasadışı silah imalathanesi olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından kaçak silah imalathanesine yapılan operasyonda, 51 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca, 23 adet kurusıkı tabanca, 88 adet tabanca namlusu, 48 adet tabanca sürgüsü, 25 adet horoz tertibatı, 400 adet fişek, 1 adet spiral makinesi, 1 adet mengene, 1 adet torna makinesi, 1 adet namlu açmaya yarayan masa üstü matkap, 1 adet hava basınçlı makine ve çok sayıda silah imalatında kullanılan farklı materyaller ele geçirildi.
KAYITLARA GÖRE TEKSTİL ATÖLYESİ
İmalathanenin resmi kayıtlarda tekstil atölyesi olarak gözüktüğü öğrenildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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