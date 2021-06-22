Kaza yaptı, 1 gün sonra fark edildi
Uçurumdan yuvarlanan otomobilinde 1 gün sonra fark edilerek hastaneye kaldırılan Dilara Köseoğlu’nun (22) tedavisi devam ediyor.
Halfeti'ye gezintiye giden, Dilara Köseoğlu yönetimindeki otomobil, ilçe girişinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla atıp, uçurumdan yuvarlandı.
ARAZİSİNE GİDERKEN FARK ETTİ
Ters dönen otomobilde sıkışan Köseoğlu, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Köseoğlu’nun otomobilini pazar günü öğle saatlerinde bölgedeki bir çiftçi, traktörle arazisine giderken fark etti.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Çiftçinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Köseoğlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Köseoğlu, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Dilara Köseoğlu’nun göğüs kafesinde ezilme olduğu ve omzunun çıktığı belirtildi. Tedavisi süren ve Köseoğlu'nun genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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