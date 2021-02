Keanu Reeves'in antrenörü, ünlü oyuncunun egzersiz sırlarını anlattı

20 Şubat 2021 Cumartesi, 11:00

"Matrix" ve "John Wick" serilerinin yıldızı Keanu Reeves, daha önce zorlu aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan çekmek istemesiyle gündeme gelmişti. Ancak 56 yaşındaki oyuncunun dublörü Reeves'in yeri geldiğinde geri çekilip dublörlerin işlerini yapmalarına izin verdiğini ifade etmişti.

We Got This Covered'ın aktardığına göre Reeves'in antrenörü Patrick Murphy oyuncunun sevdiği egzersizlerin listesini verdi.

Listedeki hareketler arasında dış rotasyon (external rotation), band row, band reverse fly gibi bantla yapılan egzersizlerin yanı sıra, şınav ve plank da yer alıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Murphy, John Wick rolünün ne kadar zorlu olduğunu şu ifadelerle anlattı:

"John Wick sinema tarihinin en çok fiziksel güç gerektiren rollerinden birisi. Koreografi, birden fazla dövüş disiplini, takla atma, zorlu sahneler, ata binme, zorlu biçimde araç kullanma, silah eğitimi ve diğer eğitimler Keanu Reeves'in vücudunun cehennemden geçtiği anlamına geliyor."

Kariyeri boyunca pek çok oyuncuyla çalışan Murphy, Reeves'in azminin kendisini hâlâ şaşırttığını şu ifadelerle açıkladı:

"Keanu Reeves filmlere hazırlanırken muazzam düzeyde odaklanır ve kendini tamamen adar. Motivasyonunu nereden aldığını bilmiyorum ama iş ahlakının bu dünyanın dışında olduğunu biliyorum. Yapım başlamadan önce aylarca hazırlanıyor ve çekimler süresince antrenman yapıyor."