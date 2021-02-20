Keanu Reeves'in antrenörü, ünlü oyuncunun egzersiz sırlarını anlattı
Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in antrenörü Patrick Murphy, oyuncunun canlandırmak istediği sahnelerin altından kalkabilmek için yaptığı ve sevdiği egzersizlerin listesini verdi.
"Matrix" ve "John Wick" serilerinin yıldızı Keanu Reeves, daha önce zorlu aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan çekmek istemesiyle gündeme gelmişti. Ancak 56 yaşındaki oyuncunun dublörü Reeves'in yeri geldiğinde geri çekilip dublörlerin işlerini yapmalarına izin verdiğini ifade etmişti.
We Got This Covered'ın aktardığına göre Reeves'in antrenörü Patrick Murphy oyuncunun sevdiği egzersizlerin listesini verdi.
Listedeki hareketler arasında dış rotasyon (external rotation), band row, band reverse fly gibi bantla yapılan egzersizlerin yanı sıra, şınav ve plank da yer alıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Murphy, John Wick rolünün ne kadar zorlu olduğunu şu ifadelerle anlattı:
"John Wick sinema tarihinin en çok fiziksel güç gerektiren rollerinden birisi. Koreografi, birden fazla dövüş disiplini, takla atma, zorlu sahneler, ata binme, zorlu biçimde araç kullanma, silah eğitimi ve diğer eğitimler Keanu Reeves'in vücudunun cehennemden geçtiği anlamına geliyor."
Kariyeri boyunca pek çok oyuncuyla çalışan Murphy, Reeves'in azminin kendisini hâlâ şaşırttığını şu ifadelerle açıkladı:
"Keanu Reeves filmlere hazırlanırken muazzam düzeyde odaklanır ve kendini tamamen adar. Motivasyonunu nereden aldığını bilmiyorum ama iş ahlakının bu dünyanın dışında olduğunu biliyorum. Yapım başlamadan önce aylarca hazırlanıyor ve çekimler süresince antrenman yapıyor."
En Çok Okunan Haberler
- Ayşe öğretmenden AKP'li Zengin'e yanıt
- CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
- Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
- Uğur Şahin’den BioNTech aşısında fiyat açıklaması
- 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
- 28 yıl önce kaçırıldı, o anları Cumhuriyet'e anlattı
- AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!
- Fahrettin Altun'a yapılan eleştirileri hedef aldı!
Video Haberler
- İzmit'te şoke eden olay! O anlar kamerada
- ABD'de göldeki ağaçlar dondu
- Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda
- Ekipleri alarma geçiren olay! Evinde uyurken bulundu
- İstanbul'da kaydedildi! Yolcu taksiden böyle atladı
- Ünlü katmerci kafasına taşla vurularak öldürüldü
- AKP'de tablet çelişkisi! Sayılar birbirini tutmadı
- Maden mühendisi kadını patronu bıçakla kovaladı!
- 340 santim uzunluğunda! Üzerinde İbranice yazılar var
- Profesör, kadına şiddeti buzla eleştirdi
En Çok Okunan Haberler
- Ayşe öğretmenden AKP'li Zengin'e yanıt
- CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
- Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
- Uğur Şahin’den BioNTech aşısında fiyat açıklaması
- 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
- 28 yıl önce kaçırıldı, o anları Cumhuriyet'e anlattı
- AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!
- Fahrettin Altun'a yapılan eleştirileri hedef aldı!