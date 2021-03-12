Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlarla buluştu: "Vekilin 3 danışmanı var, muhtarın yok"

12 Mart 2021 Cuma, 13:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da muhtarlarla yaptığı toplantıda, her muhtara bir üniversite mezunu yardımcı atanması gerektiğini vurgulayarak, “Bunlar üniversite mezunu olsa ne olur. 10 milyon işsizimiz var” dedi. Kılıçdaroğlu, muhtarlara postacıların dağıtması gereken tebligatları bedavaya dağıttırıldığını da belirterek, “Posta memuru maaş alıyor mu, aynı şeyi size yaptırıyorlar ‘Bedava yapacaksın’ diyorlar. Niye bedava?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, Manisa’da bir otelde muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Kılıçdaroğlu, muhtarların sorunları dinledi. İkinci Anafartalar Mahallesi Muhtarı Nilüfer Özkan, vatandaşlardan gelen şikayetleri anlattı. Özkan, vatandaşların geçim sıkıntısı çektiğini belirterek, “İnsanlar en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. İnsanlar gelip yardım ve iş talebinden bulunuyorlar. İktidar belediyeleri ve kamu kuruluşlarından yardım alamadık. Muhtarlığa gelen icra mahkemesi ve boşanma evrakları fazla. Muhtarlığa sekretarya kurulması için bütçe verilmeli” dedi.

Akhisar’dan katılan bir muhtar, çiftçilerin sorunlarına değinerek, tarım sulamalarında sondaj yasağının çiftçiyi kaçak sondaja yönlendirdiğini anlattı.

“28 GÜNDE 28 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ”

Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş, her mahallede bir kadın danışma merkezi kurulması gerektiğini vurgulayarak, “Şubat ayında 28 günde 28 kadın öldürüldü. Bu konuda siyasi partilerin daha duyarlı olmasını istiyoruz. TBMM’de kadına yönelik şiddetle ilgili komisyon kuruldu, bunun takipçisi olacağız. Şubat 2020’den 2021’e 304 kadın arkadaşımız öldürüldü. Pandemi sürecinin sonuçlarını sonradan göreceğiz. Bu çocuklar aile şiddetinin içinde büyüyor. Şimdiden önlem almak adına bu konuda duyarlılık bekliyorum” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLER EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILIYOR”

Kırkağaçlı muhtar ise en büyük sorunlarının tüzel kişilik sorunu olduğunu belirterek, “Bütün mallarımız büyükşehir yasasıyla gitti. Biz köy mallarını korumak için proje yapmak istiyoruz. Köy mallarının mahalle muhtarlarına verilmesini istiyorum. Ben belde muhtarıyım, düğün salonu vs. var, ama bütün gelirleri ilçeye gidiyor. Ayrıca maden işçilerinden sonra en ağır işi çiftçiler yapıyor. Ancak çiftçiler emeklilikte yaşa takılıyor. Köylerde yaşayan çiftçilerin yaşam standardına bakılsın, hak değilse verilmesin. 25 yıl bir çiftçi sigortasını ödediyse emekliliği hak etsin” diye vurguladı.

KILIÇDAROĞLU: 82 KANUNDA 354 MADDEDE MUHTAR ADI GEÇER

Kılıçdaroğlu muhtarların sorunlarını dinledikten sonra bunların çözümüne yönelik politikalarını anlattı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

GÖRÜŞÜ ALINMALI

“Bir muhtarlık kurumu çok değerlidir, iki muhtarlıklar demokrasinin temel taşıdır, bu kurum zayıfsa demokrasi de zayıftır… 82 ayrı kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. 82 kanunun ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. Bir kanun çıkar muhtarlara yetki verilir, o kanun çıkarken muhtarların haberi yoktur. Birinci sorun muhtarlar için temel bir kanuna ihtiyaç var. Kanun, genelge çıkıyor, muhtarın haberi yok. Bu tür düzenlemeler yapılırken, mutlaka muhtarlıkların da görüşü alınmalı.

MUHTARLAR BİRLİĞİ KURULMALI

Bir muhtarlık birimi olması lazım, adı Türkiye Muhtarlar Birliği. Türkiye Belediyeler Birliği var mı, var. Niye Türkiye muhtarlar birliği yok. Sayısal olarak siz daha çoksunuz. Muhtarlarla ilgili düzenleme yapılacaksa, Türkiye muhtarlar birliğine sorulması lazım. Siz sorunlarınızı siyasi otoriteye aktarmak için bu birliği kullanmanız lazım. Bir sürü dernek var, parçalı yapı gücünüzü azaltır.

BİRLEŞİK OY PUSULASI LAZIM

Seçimler olur gideriz, kabine gireriz. Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı adayı listeleri yani birleşik oy pusulası vardır. Ona mührünüzü basarsınız. Muhtarlar için neden birleşik oy pusulası yok. Siz değersiz misiniz? Ben bir muhtarı destekliyorum, benden önce giren onun oy pusulasını almış gitmiş. Neden muhtarlar için birleşik oy pusulası yok. Ne için, siyaset kurumu muhtarlara önem vermediği için.

VEKİLİN 3 DANIŞMANI VAR, MUHTARIN YOK

Muhtarlık evi, niye olmasın. Bizim pek çok belediyemiz muhtarlar için özel bir yer yaptı. Herkes bilir ki bu bina muhtara ait. Oturacağınız yer bile belli değil arkadaşlar. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı var. Hepsi seçimle gelmiş…. Muhtarlığın kendisine göre bir bürokrasisi vardır. Niye bir yardımcınız yok. Milletvekillerinin 3 danışmanı var. Belediye başkanlarımızın bir kadrosu var. Ya muhtarlar için yanına bari 1 kişi orada otursa, bunlar üniversite mezunu olsa ne olur. 10 milyon işsizimiz var. Muhtarlıkta bürokrasinin sürdürülmesi açısından ihtiyaç var.

ELLERİNİZDEN MALLARI ALDILAR

Köy tüzel kişiliklerine ait mallar büyükşehir belediyesinin malları oldu. Ellerinden çıktı. Hepsini elinizden aldılar, verdiler başkasına. Niye aldılar, siz yönetemiyor muydunuz? Yönetiyordunuz. Sizin elinizden malları alırken size sordular mı, sormadılar. Bir gece bir kanun çıktı mallar devredildi. Köyü yöneten kim, sizsiniz. Elinizden malı alan kim, başkaları. Elinizden malı alanlara oy verecekseniz, o zaman ses çıkarmayacaksınız. El konulan malların iade edilmesi lazım, muhtarlığın güçlü bir kişilik olarak ortaya çıkması lazım.”

MUHTARLIK BÜTÇESİ TAHSİS EDİLMELİ

Muhtarlık bütçesi. Emlak vergisi almıyor mu belediyeler, alıyor. O binalarda yaşayan halk sandığa gidiyor mu gidiyor. Emlak vergisinin tamamını belediyeye veriyorsunuz, niye yüzde 1’ini muhtarlığa vermiyorsunuz. Muhtara bütçe tahsis ettiğiniz zaman o bütçe aynı zamanda denetlenir. Muhtar arkadaşımız o parayı harcarken, yanındaki görevliye az önce açıklamıştım ya üniversite mezunu özel kalem müdürünüz diye…

SOSYAL YARDIMLARI MUHTARLAR VERMELİ

Sosyal yardımlar, bir köyde kimin fakir kimin zengin olduğunu en iyi muhtarlar bilir… Sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Çünkü muhtar parti kimliğiyle adıyla, unvanıyla çıkar der ‘ben adayım’. Sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla seçilirse yardımlar yerine ulaşmış olur. Bana oy vermedi ben ona vermedin anlayışı olmaz.

KARARDAN MUHTARIN HABERİ YOK

Mahalle muhtarları, belediye meclisinde karar alınmış haberi yok. Olması gereken ne? Mahalleyle ilgili karar alınacaksa, o kararın görüşüldüğü belediye meclisi toplantısına muhtar katılmalı, söz ve karar sahibi olmalı.

BELEDİYELERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR, MUHTARLAR YAPAMIYOR

Muhtarlıklar bir kamu kurumu olarak tanınmıyor, ama muhtarların bundan haberi yok. Belediye kamu kuruluşuyla iş birliği yapabilir. Ama belediye muhtarlıkla iş birliği yapamaz, kanuna göre yasak. Niye yasak, sizi halk seçmedi mi? Bunun değişmesi için ortak ses çıktı mı, yok. Neden Türkiye Muhtarlar Birliği yok ki ortak ses çıksın.

MAAŞ DEĞİL ÖDENEK

Size belli bir aylık veriyorlar, adı ödenek. Maaş değil. İzne ayrıldığınız zaman ödeneğiniz kesiliyor. Milletvekili, belediye başkanı izne ayrıldığı zaman kesiliyor mu, hayır. Siz ayrıldığınızda kesiliyor, neden itiraz etmiyorsunuz. Türkiye Muhtarlar Birliği olsa bunu politik söylem haline getirirsiniz, bizim taleplerimizi yerine getirmeyen siyasi partiye oy vermeyeceksiniz.

SORUNLARA YOL AÇAN SİYASET BAŞARILI DEĞİL

Sorunu etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapanların memlekete faydası yoktur. Toplumu böler ve ayrıştırır. Kimse doğduğunda anne ve babasını seçme özgürlüğüne sahip değil… Muhtarların, emeklinin, esnafın, işsizin sorunu var, çözeceksin. Bunlar sosyal kimliktir. Siyasette kavga topluma ve insanlara zarar veriyor, gerilimlere yol açıyor. Gereksiz tartışmalara ve zaman kaybına yol açıyor. Siyaset sorunları çözemiyor, sorunlara yol açıyorsa, o siyaset başarılı değildir.

SİZE BEDAVAYA DAĞITTIRIYORLAR

Muhtarlık kanunun hazırladık, muhtarlık derneklerine gönderdik. Bu teklifimizi Meclis’e getirdik. Çoğu muhtarımızın haberi bile yok… Emlak vergisinden muhtarlar için bütçe ayrılabilir, size tebligat yapılıyor ve posta memuru gibi dağıtıyorsunuz. Posta memuru maaş alıyor mu, aynı şeyi size yaptırıyorlar ‘Bedava yapacaksın’ diyorlar. Niye bedava? Emekli aylıklarını çor düşük onu da biliyorum… Muhtar seçildiniz, bir süre sonra da seçimi kaybettiniz. Neyden yararlanacaksınız, işsizlik sigortası mı? Hayır, oraya tabi değilsiniz.

YOKSULLUĞU YÖNETMEK DEĞİL BİTİRMEK

Aile destekleri sigortasını duydunuz mu? Türkiye Cumhuriyeti devleti 1971 yılında aile destekleri sigortasını çıkaracağız diye kanun çıkarmış. 50 yıldır neden uygulanmıyor. Devlet yardımı lütuf olmaktan çıkarıp, hak olarak getirecek. Yoksulluğu yönetmek değil bitirmek amacı var, aile destekleri sigortasında.”