Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır küfürler eden şahıs hakkında harekete geçildi

CHP'nin avukatı Celal Çelik, çektiği videoda Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan ve küfürler eden Yunus Koca isimli şahıs hakkında hukuksal girişimin tamamlandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 16:09
Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır küfürler eden şahıs hakkında harekete geçildi
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CHP, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan ve küfürler eden Yunus Koca isimli şahıs hakkında harekete geçti.

CHP'li avukat Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukuksal girişimlerin tamamlandığını aktardı.

Çelik mesajında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, küfürler savuran Yunus Koca isimli meczup hakkında hukuksal girişimlerimizi tamamladık. Bu ahlaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve yüksek miktarlı tazminatla karşı karşıya kalmasını mutlaka sağlayacağız! " ifadelerini kullandı.


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