Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır küfürler eden şahıs hakkında harekete geçildi

02 Mart 2021 Salı, 16:09

CHP, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan ve küfürler eden Yunus Koca isimli şahıs hakkında harekete geçti.

CHP'li avukat Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukuksal girişimlerin tamamlandığını aktardı.

Çelik mesajında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, küfürler savuran Yunus Koca isimli meczup hakkında hukuksal girişimlerimizi tamamladık. Bu ahlaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve yüksek miktarlı tazminatla karşı karşıya kalmasını mutlaka sağlayacağız! " ifadelerini kullandı.